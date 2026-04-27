Polonia anuncia un plan para construir una flota de drones "moderna" con el apoyo de Ucrania

Archivo - El primer ministro de Polonia, Donald Tusk - Attila Husejnow/SOPA Images via / DPA - Archivo

MADRID 27 Abr. (EUROPA PRESS) -

El primer ministro de Polonia, Donald Tusk, ha anunciado este lunes que Varsovia construirá una importante flota de drones "moderna" que tendrá como objetivo defender el espacio aéreo polaco, un plan que contará con el apoyo técnico de Ucrania.

"El plan polaco para construir una flota de drones contará con el respaldo técnico y la experiencia en el manejo de drones de nuestros amigos ucranianos. Invertiremos en este proyecto con fondos conjuntos europeos y polacos", ha informado durante una rueda de prensa desde la ciudad de Rzeszów, ubicada en el sur del país, en el marco de una conferencia sobre la reconstrucción de Ucrania.

Tusk ha afirmado que Kiev ha demostrado ser un socio confiable para aquellos países que deseen defender su espacio aéreo debido a su conocimiento especializado en estos aparatos no tripulados. "Polonia debe contar con su propia flota de drones modernos para que no solo podamos ayudar a Ucrania hoy, sino también transmitir a los polacos con total confianza que estamos a salvo", ha argüido.

El primer ministro ha anunciado el plan tras reunirse durante la jornada con la primera ministra ucraniana, Yulia Sviridenko, en el marco de la conferencia en Rzeszów, que servirá de antesala para un importante foro sobre la reconstrucción de Ucrania previsto para junio en la ciudad de Gdansk, en el norte de Polonia.

Sviridenko ha asegurado que el sector de la defensa ucraniano ha experimentado un cambio "radical". "Éramos un país que recibía asistencia desde los primeros compases de la invasión rusa y ahora somos capaces de ofrecer soluciones defensivas punteras", ha dicho.

En este sentido, ha deseado que la cooperación entre ambos países en este ámbito "garantice la seguridad" en los cielos europeos. "Esto representa nuevas oportunidades de negocio para todas nuestras empresas", ha afirmado, según ha recogido la agencia de noticias PAP.