Zelenski plantea una nueva prórroga de 90 días de la ley marcial y la movilización general en Ucrania

Archivo - El presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski. - Sven Hoppe/dpa - Archivo

MADRID 27 Abr. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, ha presentado este lunes ante el Parlamento sendos proyectos de ley para prorrogar otros 90 días la ley marcial y la movilización general decretadas a raíz de la invasión rusa, iniciada el 24 de febrero de 2022 por orden del presidente de Rusia, Vladimir Putin.

Los proyectos han sido publicados por la Rada Suprema de Ucrania --el Parlamento del país europeo-- de cara a una valoración de las propuestas en las diferentes comisiones, de cara a su votación en el pleno. De esta forma, será la decimonovena vez en la que el legislativo sopese la posibilidad de extender la ley marcial y la movilización general.

Las medidas estarán ahora en pie hasta el 4 de mayo, por lo que, de ser aprobadas, quedarían en vigor hasta el 2 de agosto. Por ello, está previsto que la Rada Suprema sopese esta misma semana la posible prórroga, antes de que expire el actual decreto del presidente de Ucrania.