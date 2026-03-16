Merz censura la colaboración entre eurodiputados de su partido con AfD para la reforma migratoria

El canciller alemán, Friedrich Merz - Michael Kappeler/dpa

BERLÍN 16 Mar. (DPA/EP) -

El canciller alemán, Friedrich Merz, ha expresado este lunes su rechazo a la "supuesta" colaboración entre eurodiputados de su partido, la Unión Demócrata Cristiana (CDU), y el partido ultraderechista Alternativa para Alemania (AfD) para la elaboración de normativa sobre inmigración que tramita la Eurocámara.

"No aprobamos lo que supuestamente ocurrió la semana pasada a nivel de asesores", ha afirmado Merz este lunes desde Berlín antes de emplazar a la finalización de estas colaboraciones.

La agencia de noticias DPA reveló que eurodiputados de la CDU y su partido hermano, la Unión Social Cristiana (CSU), tenían un grupo de chat y mantuvieron una reunión presencial para elaborar una propuesta legislativa destinada a endurecer la política migratoria.

Los eurodiputados conservadores presentaron sus propuestas a trabajadores vinculados al grupo Conservadores y Reformistas Europeos, que incluye a aliados de la primera ministra italiana Giorgia Meloni; Patriotas por Europa, que incluye a políticos franceses de la Agrupación Nacional de Marine Le Pen, y a Europa de las Naciones Soberanas, que incluye a miembros de AfD.

Poco después los eurodiputados que negociaban el proyecto de ley se reunieron en persona el 4 de marzo. Tras alcanzar el acuerdo, los participantes en el chat intercambiaron mensajes de agradecimiento por la "excelente cooperación", acompañados de 'emojis' de aplausos.