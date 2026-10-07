Merz defiende la agenda de reformas para un Estado "más moderno y eficiente": "Es la dirección correcta"

El canciller alemán, Friedrich Merz, durante un acto de la CDU. - Michael Kappeler/dpa

MADRID 7 Oct. (EUROPA PRESS) -

El canciller de Alemania, Friedrich Merz, ha defendido este miércoles el camino de reformas emprendido por su Ejecutivo hace ahora un año, insistiendo en que el objetivo es lograr un Estado "más moderno y eficiente".

"Después de un año de modernización del Estado, hemos logrado mucho: con el impulso a la construcción y los servicios digitales", ha indicado el líder de la Unión Demócrata Cristiana (CDU) en un mensaje en redes sociales en el que señala que se trata del camino a "una menor burocracia a gran velocidad".

De esta forma ha reivindicado que "la dirección es la correcta", apuntando que la meta es contar con un Estado alemán "más moderno y eficiente".

La falta de apoyo a la citada agenda de reformas unido a las debacles electorales de su partido en varias regiones alemanas, incluyendo los comicios en los estados de Mecklemburgo-Pomerania Occidental o Sajonia-Anhalt, ha sumido a Merz en una crisis de liderazgo tan solo año y medio después de asumir la Cancillería tras ganar claramente en las elecciones celebradas en febrero de 2025.

El canciller logró un 28,5% de los votos, aumentando 11 escaños en el Bundestag, aunque en segundo lugar se situó la ultraderecha de Alternativa por Alemania (AfD) de la mano de Alice Weidel, que desde entonces no ha hecho sino crecer en las elecciones regionales del este del país y se sitúa como principal fuerza en las encuestas a nivel federal lo que ha generado un debate interno sobre el liderazgo en la CDU, con el presidente del estado de Renania del Norte-Westfalia, Hendrik Wüst, como potencial reemplazo de Merz.