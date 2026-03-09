Merz descarta pactar con AfD en el Parlamento federal alemán

El canciller alemán, Friedrich Merz - Michael Kappeler/dpa

BERLÍN 9 Mar. (DPA/EP) -

El canciller alemán, Friedrich Merz, ha reiterado este lunes la posibilidad de que su partido, la Unión Demócrata Cristiana (CDU), pacte con el partido de ultraderecha Alternativa para Almenia (AfD) y ha defendido su actual coalición con el Partido Socialdemócrata (SPD) a pesar del último revés electoral en las elecciones regionales de Baden-Wurtemberg.

"No voy a buscar otra mayoría en el Bundestag (Parlamento federal) con apoyo de la ultraderechista Alternativa para Alemania (AfD), incluso aunque lo pidan desde determinados medios", ha declarado Merz en rueda de prensa.

En los comicios del domingo en Baden-Wurtemberg la CDU quedó en segundo puesto tras Los Verdes, aunque por un estrechísimo margen, por lo que ambos tienen el mismo número de diputados. El tercero más votado fue AfD, por lo que matemáticamente la CDU podría formar gobierno con los ultraderechistas. El candidato de la AfD, Markus Frohnmaier, ya ha ofrecido a los conservadores formar coalición.

Sin embargo, también el candidato de la CDU, Manuel Hagel, descartó "que vaya a ser elegido primer ministro de Baden-Wurtemberg con los votos de la AfD". "Ningún cargo del mundo vale eso", ha recalcado.

Merz ha reconocido puntos en común con AfD, pero "pueden ahorrarse todas estas insinuaciones". "No vamos a colaborar con este partido", ha remachado.

Un destacado diputado de la CDU, Jens Spahn, considerado cercano a Merz, ha planteado este lunes la posibilidad de compartir el gobierno de Baden-Wurtemberg tras la sorpresiva recuperación de Los Verdes, que ya ganaron las últimas elecciones regionales.

Las próximas elecciones son las de Renania-Palatinado, previstas para el 22 de marzo. Allí gobierna un SPD en horas bajas que intentará conservar el poder y en las encuestas está igualado con la CDU de Merz.