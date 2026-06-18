Merz dice "no compartir el lenguaje" que se atribuye a Kallas de comparar Israel con el apartheid sudafricano

Friedrich Merz - Europa Press/Contacto/BENOIT DOPPAGNE

BRUSELAS 18 Jun. (EUROPA PRESS) -

El canciller alemán, Friedrich Merz, ha dicho este jueves desde Bruselas que no comparte el "lenguaje" que se atribuye a la Alta Representante de Política Exterior de la UE, Kaja Kallas, durante un encuentro a puerta cerrada en el que habría comparado a Israel con el apartheid sudafricano y que ha provocado que el ministro de Exteriores israelí, Gideon Saar, rompa los contactos con la jefa de la diplomacia europea.

"No comparto esa elección de lenguaje", ha zanjado el conservador alemán a su llegada al Consejo Europeo que reúne a los jefes de Estado y de Gobierno de la UE en Bruselas, al ser preguntado por las controvertidas palabras que se atribuyen a Kallas, aunque la dirigente estonia no ha querido aclarar si las pronunció o no.

Los líderes de la Unión Europea tienen previsto dedicar parte de la cumbre, en la segunda sesión del viernes, a discutir la situación en Oriente Próximo, en un momento en el que cerca de una decena de países, incluido España, piden que la UE explore sanciones contra Israel.

Saar anunció este mismo jueves el cese de todo contacto con la Alta Representante como represalia por las informaciones publicadas la semana pasada por el digital europeo Euroactiv que, citando fuentes diplomáticas, aseguró que Kallas definió en esos términos a Israel.

Sobre ello, Merz se ha limitado a decir que es un tema que "aún debe ser discutido" en el seno del Consejo Europeo "a conciencia", pero ha subrayado que no comparte la "elección de palabras" que se atribuyen a la jefa de la diplomacia europea.

También a su llegada a la cumbre ha sido preguntada por la polémica la propia Kallas que, sin embargo, ha optado por no aclarar si las declaraciones por las que Israel la censura se produjeron o no.

"No voy a comentar nada de lo que se haya dicho o no se haya dicho a puerta cerrada. Tengo que lidiar con este tipo de cuestiones todas las semanas. Así que atengámonos a las declaraciones que hago públicamente cada semana. Esa es la posición europea que estoy representando", ha defendido, en declaraciones a la prensa.

No obstante, Kallas sí ha reiterado su posición como representante del bloque y ha reconocido las discrepancias con el Gobierno israelí, admitiendo haber mantenido conversaciones "abiertas y difíciles", aunque ha insistido en la necesidad de mantener los canales diplomáticos abiertos.

"Es cierto que no siempre coincidimos en todos los puntos de vista. Hemos sido muy críticos y he mantenido algunas conversaciones abiertas y difíciles, aunque considero que han sido constructivas y debemos seguir por ese camino", ha señalado.