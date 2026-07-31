Merz insiste en proteger las fronteras de la UE y apoya que España devuelva a los migrantes llegados a Ceuta

Respalda a España y pide a Rabat que "implemente de inmediato la orden de retorno"

Sigue en directo la entrada de migrantes a Ceuta desde Marruecos

El canciller alemán, Friedich Merz.
El canciller alemán, Friedich Merz. - Europa Press/Contacto/Bernd Elmenthaler
Europa Press Internacional
Actualizado: viernes, 31 julio 2026 14:16
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MADRID, 31 Jul. (EUROPA PRESS) -

El canciller alemán, Friedrich Merz, ha asegurado este viernes que resulta "crucial" proteger las fronteras de la Unión Europea en medio de la crisis migratoria que atraviesa Ceuta, donde han llegado al menos 60.000 personas en las últimas horas a través del cruce de El Tarajal, mostrando su apoyo a que España proceda a la devolución de los migrantes llegados a Ceuta.

"La protección de las fronteras exteriores de la Unión Europea es crucial para combatir la migración ilegal", ha valorado el canciller germano respecto a la crisis vivida en la ciudad autónoma española.

De esta forma, Merz ha señalado que apoya "la intención española de no permitir que los migrantes ilegales entren en el continente europeo" y a Rabat le ha reclamado que "implemente de inmediato la orden de retorno" de sus ciudadanos llegados a Ceuta.

Las autoridades ceutíes han cifrado en 60.000 los migrantes llegados a la ciudad autónoma desde Marruecos tras la crisis migratoria desatada este jueves. "Es imposible asumir esta situación", ha asegurado en rueda de prensa el presidente de Ceuta, Juan Jesús Vivas, sobre la situación que atraviesa la ciudad, tras reunirse con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

Este jueves, la Comisión Europea ofreció reforzar el apoyo financiero, técnico y operativo a España, al tiempo que pidió a las autoridades marroquíes que realizaran "todos los esfuerzos necesarios" y adoptaran "medidas inmediatas" para impedir "estas peligrosas travesías".

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