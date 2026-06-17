Merz invita a Starmer, Macron, Meloni y Tusk a reunirse en Berlín para dar seguimiento a la cumbre del G7

Archivo - El canciller de Alemania, Friedrich Merz. - Soeren Stache/dpa - Archivo

MADRID, 17 Jun. (EUROPA PRESS) -

El canciller de Alemania, Friedrich Merz, ha invitado este miércoles al presidente francés, Emmanuel Macron, y los primeros ministros de Reino Unido, Italia y Polonia, Keir Starmer, Giorgia Meloni y Donald Tusk, respectivamente, a reunirse próximamente en Berlín, la capital alemana, para dar "seguimiento" a los temas abordados durante la cumbre del G7 que está teniendo lugar en la ciudad francesa de Évian.

Asimismo, ha indicado que seguramente este encuentro tendrá lugar después de que los Estados miembro de la OTAN se reúnan a principios de julio en Ankara, la capital de Turquía.

Esta sería la primera vez que los cinco líderes se reúnen en este formato a pesar de que sí se han celebrado conversaciones entre los ministros de Defensa de cada uno de estos países.

No obstante, las autoridades de Alemania, Francia y Reino Unido se han reunido recientemente en el formato conocido como E3 para abordar los esfuerzos puestos en marcha para poner fin a la invasión rusa de Ucrania.

Merz ha descartado este mismo miércoles que existan "asperezas" en su relación con el presidente estadounidense, Donald Trump, a pesar de sus desencuentros, y ha calificado de "constructivas" las conversaciones que están teniendo lugar durante la cumbre del G7. En este sentido, ha recalcado que los lazos entre las partes no se han visto afectados en gran medida a pesar de las diferencias sobre la ofensiva de Irán.

"Hemos hablado con total franqueza sobre los temas que hay sobre la mesa y hemos debatido de forma muy constructiva los asuntos que nos han ocupado aquí, en esta cumbre", ha declarado durante una rueda de prensa en la que ha especificado que "no existe ningún tipo de limitación, ni siquiera en el trato personal".