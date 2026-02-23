Merz pide "aumentar la presión" sobre Rusia y denuncia la "barbarie" de Moscú por la invasión de Ucrania

Archivo - El canciller alemán, Friedrich Merz. - Michael Kappeler/dpa - Archivo

BERLÍN 23 Feb. (DPA/EP) -

El canciller de Alemania, Friedrich Merz, ha hecho este lunes un llamamiento a "aumentar la presión" sobre Rusia y ha denunciado la "barbarie" de Moscú por la invasión de Ucrania, en la víspera del inicio de la invasión rusa del país europeo, iniciada el 24 de febrero de 2022 por orden del presidente ruso, Vladimir Putin.

"Esta guerra solo terminará cuando Rusia ya no vea sentido en continuarla. Cuando Rusia ya no pueda esperar obtener más ganancias territoriales, cuando los costes de esta locura se hayan vuelto simplemente demasiado altos", ha dicho Merz en un foro sobre Ucrania en la Fundación Konrad Adenauer. Por eso debemos mantener la presión sobre Rusia e incluso debemos aumentarla", ha sostenido.

"Este país se encuentra actualmente, bajo este liderazgo, en lo más profundo de la barbarie. Nadie debería tener ninguna duda sobre el régimen y la barbarie con los que nos enfrentamos estos años por parte de Rusia", ha señalado Merz, que ha criticado que la ofensiva rusa en Ucrania revela una indiferencia hacia la vida y los Derechos Humanos, según ha recogido la agencia alemana de noticias DPA.

Así, ha alertado de que Rusia tiene objetivos militares más allá de Ucrania y ha reseñado que "Putin no pondrá fin a su campaña si Ucrania se rinde y capitula". "Escuchamos las amenazas. Vemos las provocaciones en los países bálticos, en el mar Báltico, los ataques híbridos en toda Europa, especialmente aquí en Alemania", ha argumentado.

Merz ha reiterado por ello que no se debe cometer el error de ser consciente de la situación, pero no actuar, y ha prometido un apoyo continuado de Berlín a Kiev. Desde el comienzo de la guerra, Alemania ha entregado a Ucrania una ayuda civil bilateral por valor de casi 40.000 millones de euros, mientras que la ayuda militar asciende a más de 50.000 millones de euros.