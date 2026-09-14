Merz pide que el debate sobre su futuro político en Alemania no desvíe la atención de la seguridad en Europa

El canciller de Alemania, Friedrich Merz, comparece ante la prensa desde Rovaniemi, en Finlandia, a donde se ha desplazado para participar en una cumbre de la Unión Europea (UE) sobre el Ártico - Michael Kappeler/dpa

ROVANIEMI (FINLANDIA), 14 (DPA/EP)

El canciller de Alemania, Friedrich Merz, ha alertado este lunes del riesgo de que el debate en torno a su liderazgo político a raíz de los últimos resultados electorales en el país, donde el partido ultraderechista Alternativa para Alemania (AfD) se hizo con la victoria en Sajonia-Anhalt en una debacle para la Unión Demócrata Cristiana (CDU), eclipse las cuestiones de seguridad a las que hace frente la Unión Europea (UE).

Merz, quien se encuentra en la ciudad finlandesa de Rovaniemi para participar en una cumbre del bloque dedicada al Ártico, ha dicho que entiende los cuestionamientos sobre la situación interna en Alemania, si bien ha insistido en que Berlín está tan estrechamente vinculado al destino del continente que ese debate interno no puede verse separado de la seguridad externa del bloque.

"Por eso intento convencer a mis amigos, a mi partido político y al grupo parlamentario de que esto es importante, mucho más importante que algunos de los debates de política interior que tenemos", ha sostenido, en relación a las amenazas procedentes de Rusia en plena invasión de Ucrania, desatada en febrero de 2022, y las denuncias de las autoridades alemanas sobre "ataques híbridos" por parte de Moscú.

Según Merz, la región del Ártico se ha convertido en un punto caliente geopolítico, debido a que Rusia está ampliando sus capacidades y aprovecha su presencia allí para llevar a cabo actividades de amenaza híbridas a diario. "Aquí, en el extremo norte de Europa, se puede ver lo amenazada que está la paz en Europa", ha sostenido, según ha recogido la agencia alemana de noticias DPA.

"Solo puedo hacer un llamamiento a todos nosotros para que nos tomemos en serio esta amenaza", ha destacado el canciller de Alemania, quien ha hecho hincapié en que Finlandia tiene una frontera de más de 1.300 kilómetros con Rusia y acaba de adherirse a la OTAN, sobre todo debido a la amenaza procedente de ese país.

La CDU de Merz se impuso el domingo en las elecciones municipales celebradas en Baja Sajonia, donde AfD quedó en tercer lugar con sus mejores resultados históricos en este estado federado, una semana después de su aplastante victoria en Sajonia-Anhalt. El partido del canciller logró mantener el primer lugar, si bien registró de nuevo una caída en los apoyos.

La votación ha tenido además lugar una semana antes de las elecciones a la Cámara de Diputados de Berlín y al Parlamento regional de Mecklemburgo-Pomerania Occidental, donde la atención estará igualmente centrada en el equilibrio de fuerzas entre la coalición gubernamental que conforman la CDU y el Partido Socialdemócrata (SPD) y el auge de AfD.