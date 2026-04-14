Merz recalca que la adhesión de Ucrania a la UE es "estratégicamente importante" para la seguridad europea

Archivo - El presidente ucraniano, Volodymyr Zelenski, junto al canciller alemán, Friedrich Merz, en una rueda de prensa celebrada el 13 de agosto de 2025 en Berlín, Alemania. - Europa Press/Contacto/Pool /Ukrainian Presidentia

BERLÍN 14 Abr. (DPA/EP) -

El canciller alemán, Friedrich Merz, ha asegurado este martes que Alemania seguirá brindando apoyo a Ucrania en su camino en la adhesión a la Unión Europea, que ha considerado "estratégicamente importante" para la seguridad de Europa.

En declaraciones durante la visita a Berlín del presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, para la cumbre bilateral entre ambos mandatarios, Merz ha incidido en que Alemania apoya "este objetivo", en referencia a la adhesión europea, aunque ha reconocido que la entrada no será posible en el corto plazo.

"Ambos sabemos que no podremos llevarlo a cabo en su totalidad a corto plazo", ha declarado el canciller alemán antes de la reunión en Berlín, donde ha señalado que la adhesión "sería un paso estratégicamente importante para una mayor seguridad y una mayor prosperidad en Europa".

En todo caso, Merz ha animado a Ucrania a "impulsar aún más las reformas en el país", y ha citado en particular ámbitos como la lucha contra la corrupción y el Estado de derecho.

"Porque el esfuerzo merece la pena. Cada paso más en esta dirección es un paso más hacia Europa. Y quiero subrayar esto especialmente en nuestro interés común entre Europa y Ucrania", ha añadido el mandatario alemán.

ZELENSKI AGRADECE EL APOYO MILITAR DE BERLÍN

Por su parte, el líder ucraniano ha querido agradecer el "especial" apoyo de Alemania tanto a Ucrania como a la UE, afirmando que "ocupa el primer lugar" en Europa en términos de asistencia a su defensa.

"Todos vemos cómo pueden cambiar los sentimientos geopolíticos y cuánto depende de la capacidad de Europa para defenderse a sí misma", ha señalado Zelenski en una publicación en redes sociales.

En esta visita a Alemania, el presidente ucraniano ha estado acompañado de una delegación gubernamental, en la que destaca la presencia del Ministro de Defensa, Mijailo Fedorov, quien ha visitado una empresa armamentísitica que produce siete tipos de drones producidos por empresas conjuntas de ambos países.

De esta manera, se espera que se discutan tanto aspectos financieros como militares, especialmente los paquetes de ayuda para la guerra, los planes de reconstrucción del país y el retorno de los ucranianos desplazados.

Durante las consultas intergubernamentales entre ambos países, se espera que se firme un acuerdo de cooperación en materias de defensa y que Alemania se comprometa a promover la reconstrucción y la resiliencia de la industria ucraniana.