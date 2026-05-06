Merz reivindica la coalición del Gobierno alemán en su primera aniversario: "No hay alternativa"

Friedrich Merz, canciller de Alemania. - Europa Press/Contacto/Bernd Elmenthaler
BERLÍN 6 May. (DPA/EP) -
El Gobierno alemán ha reivindicado este miércoles la coalición formada por conservadores y socialdemócratas, a quienes ha pedido mantener la unidad y el optimismo, cuando se cumple un año de esta alianza. "No hay ninguna alternativa", ha manifestado el portavoz Sebastian Hille.
El canciller alemán, Friedrich Merz, se ha dirigido este miércoles a su gabinete para agradecerles su labor este primer año, a pesar de las dificultades. La unión, ha explicado, ha permitido a la coalición sacar adelante varias iniciativas importantes, según ha contado Hille a los medios.
"No hay ninguna alternativa a esta coalición. Compartimos la responsabilidad ante el Estado de esforzarnos por alcanzar el éxito", ha expresado Hille citando a Merz, quien "espera un espíritu de colaboración y confianza mutua" estos tres años.
Se cumple este miércoles un año, tras las elecciones generales de febrero de 2025, desde que comenzó la andadura del Gobierno liderado por Merz, formado por la alianza de la conservadora Unión Demócrata Cristiana (CDU) y su partido hermano bávaro, Unión Social Cristiana (CSU), y el Partido Socialdemócrata Alemán (SPD).