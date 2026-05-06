Alemania defiende la presencia de tropas estadounidenses a medida que Europa asume más responsabilidad en defensa

Archivo - Frank-Walter Steinmeier, presidente de Alemania. - Europa Press/Contacto/Bernd Elmenthaler - Archivo

ESTOCOLMO (SUECIA), 6 (DPA/EP)

El presidente alemán, Frank-Walter Steinmeier, ha afirmado este miércoles que su país debe seguir contando con la protección de Estados Unidos, en un momento en el que las relaciones entre Berlín y Washington no pasan por su mejor momento, después de las críticas del canciller Friedrich Merz a la estrategia del presidente Donald Trump en Irán y la respuesta de éste retirando tropas estadounidenses de Alemania.

Steinmeier ha señalado en una rueda de prensa conjunta con el primer ministro sueco, Ulf Kristersson, en su visita a Estocolmo, que los aliados de la OTAN están dispuestos a asumir una mayor responsabilidad dentro de la Alianza, pero han de contar también con la seguridad y el respaldo de Estados Unidos.

"La única señal que podemos y debemos enviar es que cuantos menos soldados estadounidenses haya en Europa, más deberá hacer Europa por sí misma", ha dicho Steinmeier, cuando el Pentágono anunció hace unos días que pretende retirar 5.000 de sus soldados de Alemania, aunque el propio Trump adelantó que podrían ser más.

Asimismo, Washington tiene previsto también cancelar un nuevo despliegue de misiles de medio alcance en Alemania, que acoge docenas de bases militares estadounidenses, que desde hace décadas han servido para sus operaciones a nivel mundial, incluso en Oriente Próximo.

Se estima, según cifras del Pentágono, que en abril había unos 86.000 soldados estadounidenses estacionados en Europa, entre ellos unos 39.000 en Alemania, unas cifras que suelen variar con regularidad, debido a rotaciones y a ejercicios militares.