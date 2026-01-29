Merz revindica el despliegue alemán en Afganistán tras los ataques de Trump

El canciller alemán, Friedrich Merz, en declaraciones tras una reunión en Berlín. - Europa Press/Contacto/Bernd Elmenthaler

BERLÍN 29 Ene. (DPA/EP) -

El canciller alemán, Friedrich Merz, ha rechazado este jueves los ataques del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, sobre el despliegue europeo en Afganistán, reivindicando el valor del contingente alemán en el país centroasiático durante años.

"No permitiremos que esta misión, que también llevamos a cabo en interés de nuestro aliado, Estados Unidos, sea menospreciada y minusvalorada", ha afirmado Merz en una intervención ante el Bundestag.

Después de las críticas de Trump, el canciller alemán ha insistido en el que el servicio de los militares alemanes en el marco de las misiones internacionales en Afganistán "ha sido y sigue siendo valioso". "Representa nuestra libertad y la paz en el mundo", ha indicado, recordando que 59 efectivos germanos han muerto en esta operación que ha aportado "muchos años de mayor estabilidad y seguridad" en Afganistán.

El presidente estadounidense aseguró en una entrevista que las tropas de la OTAN se quedaron "un poco en la retaguardia" durante la invasión de Estados Unidos en Afganistán en 2001, especulando con que la organización militar no estaría a la altura de las circunstancias si se activara el Artículo 5, la cláusula de defensa mutua entre aliados.

Estas críticas encontraron la respuesta del primer ministro británico, Keir Starmer, que tachó de "insultantes" las declaraciones, mientras que la primera ministra de Italia, Giorgia Meloni, reconoció su "estupor" por los ataques estadounidenses, tras recordar los 53 militares italianos muertos en esta operación.

La OTAN activó por primera y única vez en 2001 el artículo 5 tras los atentados contra las Torres Gemelas y el Pentágono que llevaron a la posterior invasión de Afganistán.