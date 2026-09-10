Merz señala que el 11-S fue un ataque a "nuestra forma de vida" y reitera apoyo a los valores compartidos con EEUU

El canciller alemán, Friedrich Merz, en rueda de prensa. - Bernd Elmenthaler / Zuma Press / Europa Press

MADRID 10 Sep. (EUROPA PRESS) -

El canciller alemán, Friedrich Merz, ha señalado este jueves que el atentado de Al Qaeda del 11 de septiembre fue un ataque a "nuestra forma de vida", cuando se cumplen mañana 25 años del mayor atentado terrorista de la historia, y ha reiterado el apoyo a los valores compartidos con Estados Unidos.

"El 25º aniversario del 11-S se acerca rápidamente, y nos resulta profundamente conmovedor. En aquel momento, como alemanes, sentimos en carne propia cuánto compartíamos con nuestros amigos estadounidenses", ha indicado el líder alemán, quien ha recalcado que los atentados terroristas "eran también un ataque a nuestra forma de vida".

Merz ha incidido así que, en un momento en el que Washington se aleja de sus socios europeos, Alemania "sigue decidida a mantenerse al lado de Estados Unidos en la defensa de los valores" compartidos.

Estos valores, ha dicho, "definen y unen" a Estados Unidos y Alemania. "La libertad, la democracia y el respeto", ha resumido en un mensaje en redes sociales.

Este viernes la ciudad de Nueva York homenajeará a las casi 3.000 víctimas mortales del que sigue siendo hasta la fecha el mayor atentado terrorista de la historia, llevado a cabo por una serie de aviones secuestrados por terroristas de Al Qaeda.

Este ataque al centro económico y militar de Estados Unidos, del que se cumple un cuarto de siglo, desencadenó una "guerra contra el terror" que cambió para siempre la lucha antiterrorista y definió la entrada en el siglo XXI.