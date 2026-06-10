Merz señala que el fin del "bloqueo" respecto al caza europeo "abre nuevas posibilidades a la industria alemana"

El canciller alemán, Friedrich Merz, a su llegada a la feria aeronáutica ILA de Berlín. - Europa Press/Contacto/Robert Schmiegelt

BERLÍN 10 Jun. (DPA/EP) -

El canciller de Alemania, Friedrich Merz, ha declarado este miércoles que el fracaso del proyecto para un caza europeo de sexta generación, FCAS (Futuro Sistema Aéreo de Combate), "resuelve el bloqueo" que persistía durante años y "abre nuevas posibilidades" para la industria de defensa alemana.

En declaraciones en la inauguración de la feria aeronáutica ILA de Berlín, el dirigente alemán ha evitado el pesimismo sobre la iniciativa fracasada, insistiendo en que aparcar el proyecto supone acabar con un 'impasse' y abrir vías a futuros proyectos militares en Alemania.

"No solo resolvemos un bloqueo que se prolongaba desde hacía años, sino que también abrimos nuevas posibilidades para que la industria avance por otros caminos en la construcción de cazas de combate modernos", ha afirmado.

Merz ha subrayado que, pese a que se descarta el proyecto principal, Alemania y Francia mantendrán el desarrollo conjunto de la denominada 'nube de combate', esto es, un sistema conjunto para conectar los diversos sistemas de armamento.

Según el canciller germano, en este sistema hay una oportunidad para un "proyecto franco-alemán central para el futuro de la política de defensa".

Esta semana ha trascendido que Alemania y Francia han acordado aparcar el proyecto de un avión de combate europeo, que desarrollaban también con España, tras asumir que el conglomerado industrial francés Dassault Aviation y el fabricante europeo Airbus no podrán ponerse de acuerdo sobre quién debe liderar el programa.

El FCAS pretendía reemplazar a partir de 2040 a los Eurofighter y Rafale que actualmente están en servicio pero el proyecto permanecía bloqueado por las diferencias entre las partes. Así, mientras la industria francesa tenía la pretensión de liderar el proyecto en solitario, Berlín había advertido de que los contratos firmados "hay que cumplirlos", es decir que las compañías debían participar en igualdad de condiciones.