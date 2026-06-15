Merz señala una "ventana de oportunidad" para negociaciones entre Ucrania y Rusia

El canciller alemán, Friedrich Merz, interviene en el Parlamento germano. - Europa Press/Contacto/Robert Schmiegelt

BERLÍN 15 Jun. (DPA/EP) -

El canciller alemán, Friedrich Merz, ha señalado este lunes que percibe una "ventana de oportunidad" para que se produzcan negociaciones entre Ucrania y Rusia, tras señalar que Kiev se encuentra en "una nueva posición de fuerza".

En declaraciones previas a desplazarse a la reunión del G7 en la ciudad francesa de Évian, Merz ha incidido en que la cumbre "se celebra en un momento especialmente convulso de la política mundial".

"La situación nos plantea retos. Pero también ofrece algunas oportunidades", ha declarado para incidir en que Ucrania "se encuentra ahora en una nueva posición de fuerza" y en una situación que ha demostrado que Rusia no es capaz de lograr avances por la vía militar y con su economía en estado de crisis.

"Por primera vez, puede que se esté abriendo lentamente una ventana de oportunidad para la diplomacia", ha valorado Merz.

Desde el 15 al 17 de junio la ciudad balneario a orillas del lago Lemán acoge la cita de los líderes de las principales potencias a la que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, llega tras el acuerdo preliminar con Irán para el cese de las hostilidades y la reapertura del paso de Ormuz, mientras que la guerra en Ucrania vuelve a estar en el foco tras el recrudecimiento de los ataques rusos y la iniciativa del presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, de tener un cara a cara con su homólogo ruso, Vladimir Putin.