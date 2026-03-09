Merz subraya que depende "solo" de los mulás iraníes que pare la guerra

El canciller alemán, Friedrich Merz - Michael Kappeler/dpa

BERLÍN 9 Mar. (DPA/EP) -

El canciller alemán, Friedrich Merz, ha destacado este lunes que depende "solo" de los mulás iraníes el cese de las hostilidades en Oriente Próximo y que pare la guerra.

"Cuanto antes pare el régimen de los mulás, antes terminará esta guerra", ha afirmado el dirigente alemán. "El cese de las hostilidades depende solo de este régimen y de la denominada Guardia Revolucionaria", ha añadido.

Hasta entonces, según Merz, Israel y EStados Unidos seguirán "defendiéndose" frente a Irán porque su amenaza se extiende más allá del propio Irán y de la región de Oriente Próximo.

Sin embargo, ha planteado "ahora mismo no es posible predecir cuándo el régimen de los mulás estará dispuesto a cesar las hostilidades contra sus vecinos" y ha recordado los continuos ataques contra edificios civiles e instalaciones militares de los países del golfo Pérsico e Israel.

"Irán está en el centro del terrorismo internacional y este centro debe ser clausurado. Los estadounidenses e israelíes lo están haciendo a su manera", ha argumentado.