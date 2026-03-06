Merz ve necesaria la preservación de un futuro estado iraní ante su posible colapso en una guerra de larga duración

El canciller de Alemania, Friedrich Merz - Europa Press/Contacto/Samuel Corum - Pool via CNP

El canciller alemán pide que no se repita un escenario sirio, con la consiguiente ola migratoria que alcanzó a su país

BERLÍN, 6 Mar. (DPA/EP) -

El canciller de Alemania, Friedrich Merz, ha avisado este viernes del enorme peligro que representaría una larga guerra en Irán al entender que nadie saldría ganando ni por la prolongación del conflicto ni "ante un posible colapso del Estado iraní".

Merz ha indicado que el Gobierno alemán comparte los objetivos de Estados Unidos e Israel, siempre y cuando vayan dirigidos contra el programa nuclear y de misiles de Irán y la amenaza iraní a Israel y sus vecinos. Sin embargo, y aunque "el pueblo iraní tiene derecho a decidir su propio destino", los riesgos no dejan de aumentar según pasan los días.

"El principio rector debe ser un acuerdo de paz regional", ha manifestado el canciller alemán, con garantías para la seguridad y la existencia de todos los Estados, incluyendo a Israel y los países del Golfo, pero "Irán no debe convertirse en escenario de guerras indirectas, y el Estado iraní, como tal, debe seguir funcionando", advirtió.

El orden público y los servicios básicos deben mantenerse en Irán: "También queremos evitar la migración descontrolada desde Irán", ha añadido el canciller, antes de pedir a la comunidad internacional que no se repita un escenario de conflicto enquistado como en Siria, un país donde años de guerra civil obligaron a principios de la pasada década a millones de personas a abandonar sus hogares y huir a Europa, muchas de ellas a Alemania.