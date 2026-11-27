Claudia Sheinbaum, presidenta de México. - Cristian Leyva / Zuma Press / Europa Press

MADRID 27 Nov. (EUROPA PRESS) -

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, ha informado este viernes de que el Gobierno ha presentado una queja formal ante el embajador de Estados Unidos, Ronald Johnson, por la decisión de la Administración de Control de Drogas estadounidense (DEA) de abrir líneas de comunicación para denunciar a los cárteles y a funcionarios corruptos.

"Cuando hay una comunicación como la que hizo el director de la DEA tenemos que decir lo que pensamos. Es una obligación hacerla, es un mandato popular", ha explicado la presidenta de México, quien ha insistido en que se pone en cuestión la soberanía del país cuando desde el exterior se llevan a cabo este tipo de medidas.

Sheinbaum ha vuelto a incidir en su rueda de prensa matutina de este viernes que la mejor manera de relacionarse que Estados Unidos y México pueden tener es a través de la cooperación y no mediante la subordinación de una de las partes.

Como viene siendo habitual cuando se produce un choque entre ambos gobiernos a razón de la lucha contra el narcotráfico, Sheinbaum ha instado a las autoridades de Washington a atender tanto el problema de consumo de drogas que tienen en el país como la presencia de los propios cárteles dentro de sus fronteras.

"Estados Unidos tiene una responsabilidad con su población, que es la atención del consumo de drogas y también la parte que tiene que ver con la detención de los cárteles", ha puesto de relieve, preguntándose al mismo tiempo "quién distribuye el fentanilo y otras drogas", o "dónde se lava ese dinero".

"Eso es algo que ellos tienen que resolver", ha afirmado Sheinbaum, asumiendo la parte de responsabilidad de México en todo este asunto, pero también destacando el trabajo que su Gobierno viene realizando.

Esta semana, el jefe de la DEA, Terry Cole, anunció la apertura de una línea telefónica y correo electrónico para, de manera confidencial, cualquier vecino de los estados de Sinaloa y Jalisco pudiera dar parte de casos que implican a los cárteles de la droga con funcionarios públicos y políticos corruptos.

Aquello no ha sentado nada bien en el Gobierno de México, que ha vuelto a denunciar la injerencia de Estados Unidos en los asuntos internos del país. "Imagínense que la Secretaría de Seguridad abriera un WhatsApp para la denuncia de la corrupción en Estados Unidos", planteó la presidenta Sheinbaum.