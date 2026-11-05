México defiende la "cooperación sin subordinación" para construir el futuro de Iberoamérica

Archivo - El ministro de México, Roberto Velasco, durante un reciente acto. - Luis Barron / Zuma Press / Europa Press - Archivo

MADRID 5 Nov. (EUROPA PRESS) -

El ministro de Exteriores de México, Roberto Velasco, ha defendido este jueves "cooperación sin subordinación" para que haya diálogo y entendimiento entre los países a la hora de afrontar desafíos comunes y construir un futuro compartido en el seno de la comunidad iberoamericana.

En su intervención en la XXX Cumbre Iberoamericana de Madrid, Velasco ha defendido una política exterior "abierta al diálogo". "Creemos en el entendimiento entre naciones soberanas, en el Derecho Internacional, en la democracia, en la autodeterminación", ha afirmado ante el plenario de la cumbre, defendiendo una "cooperación sin subordinación".

De esta forma ha recalcado que la solución pacífica de las controversias es uno de los principios consagrados en la Constitución mexicana y de los que "hoy valen más que nunca".

En materia de seguridad, el responsable de Exteriores mexicano ha pedido responsabilidad compartida y respeto y confianza mutua al tiempo que "respeto a la soberanía y a la integridad territorial". Así ha planteado mantener diálogo para "obtener resultados concretos", al tiempo que se incorpore la "atención a las causas" de la violencia y "respeto a los Derechos Humanos" a la hora de combatirlo.

Por otro lado, ha reivindicado el espacio iberoamericano como "una de las grandes realidades" y "una comunidad que comparte lenguas, memoria y destino y que desde hace 35 años se reúne para convertir ese patrimonio en cooperación".

Así ha recordado la cita inaugural de la comunidad iberoamericana en Guadalajara, en México, donde se asumió un "compromiso" que, según ha defendido el canciller mexicano, "hoy en Madrid renovamos con el mismo entusiasmo".

De esta forma ha reivindicado la "brújula clara" del Ejecutivo mexicano de "cuidar a la gente, abrir oportunidades a la juventud y enfrentar juntos lo que ningún país puede resolver solo". "Cuenten con México para construir juntos el futuro de Iberoamérica", ha concluido.