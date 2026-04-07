Milei retira acreditaciones a medios sospechosos de participar en una campaña de desinformación contra él

Archivo - Fachada de la Casa Rosada argentina, en una imagen de archivo - Europa Press/Contacto/Virginia Chaile - Archivo

MADRID 7 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Ejecutivo argentino ha retirado este lunes las acreditaciones de prensa que permiten ingresar a la sede del Ejecutivo y al Congreso del país a varios medios relacionados con la publicación de artículos asociados con una presunta campaña mediática y política de desinformación para desacreditar al Gobierno liderado por Javier Milei durante 2024.

"El Gobierno intenta silenciar al periodismo crítico y no permite el ingreso a varios acreditados", ha afeado el sindicato de la prensa de Buenos Aires (SiPreBA) en un mensaje publicado en sus redes sociales, en el cual ha exigido que los profesionales de la información puedan "trabajar con normalidad".

Concretamente, entre los periodistas a los cuales les ha sido negada la entrada en la Casa Rosada este lunes están Liliana Franco, de Ámbito Financiero; Jonatan Heguier, de El Destape; Tatiana Scorciapino, de El Tiempo Argentino, y Fabián Waldman, de La Patriada, entre otros citados por el diario 'Clarín'.

"El Gobierno decidió revocar mi acreditación en la Casa Rosada, gestionada por El Tiempo Argentina, sin justificación alguna. La notificación informal me la hizo un custodio de Casa Militar que chequeó mi nombre en una lista y me prohibió la entrada" ha señalado Tatiana Scorciapino en un mensaje publicado en X, en el cual, ha agregado, no van a "dejar de publicar".

Por su parte, Javier Slucki, de El Destape, ha afeado la "censura" del Gobierno al medio en el que trabaja, calificando de "repudiable" que se utilice como "excusa" una "investigación sin prueba alguna".

La actual investigación sobre "La Compañía" se ha desarrollado a partir de una filtración de 76 documentos de inteligencia rusos a los que accedió un consorcio de medios de investigación, incluido el argentino 'Filtraleaks'.

Tras publicarse las informaciones en la prensa, la Secretaría de Inteligencia de Estado argentina (SIDE) compartió en la noche del jueves un comunicado que confirma la existencia de la red de desinformación "operada por ciudadanos rusos en suelo argentino" conocida como "La Compañía". Según la SIDE, el caso fue investigado y puesto en conocimiento de la Justicia Federal y el Ministerio Público Fiscal en octubre de 2025.

"Su propósito era difundir información falsa e influir en la opinión pública argentina en beneficio de intereses geopolíticos extranjeros. La estructura contaba con antecedentes vinculados a operaciones de injerencia internacional y buscaba consolidar redes de influencia dentro del territorio nacional", añadió el organismo en redes.