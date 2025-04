Milei revela que pidió perdón al Papa Francisco por sus críticas

MADRID 26 Abr. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Argentina, Javier Milei, ha explicado que la primera vez que se vio en persona con el Papa Francisco le pidió disculpas por sus críticas, "un error que reconocí".

"Le pedí perdón cuando lo vi por primera vez. Yo no tenía orden de magnitudes en lo que implicaba ser el líder de una comunidad", ha apuntado Milei en declaraciones a la emisora Radio Mitre.

Milei ha alegado su postura política para las críticas que lanzó. "Tengan en cuenta que yo filosóficamente soy anarco-capitalista. Esas figuras en mi cabeza no estaban, no existían", a lo que el Papa respondió con un "No te calentés, son errores de juventud", según el mandatario argentino.

Antes de ser elegido presidente de Argentina Milei criticó al Papa en redes sociales y lo llegó a calificar de "representante del maligno en la Tierra".

Milei ha estado presente en el funeral del Papa en la plaza del Vaticano, donde saludó al presidente de Francia, Emmanuel Macron, y a su mujer, Brigitte. El dirigente argentino estaba en primera fila por ser el jefe del Estado de origen de Jorge Bergoglio.

Tras la ceremonia, comió con la primera ministra italiana, Georgia MEloni, en el hotel Ambasciatori, el palacio donde se aloja la comitiva argentina, en plena Via Veneto, y escenario de la película 'La Dolce Vita', según fuentes italianas consultadas por el diario 'La Nación'.

Sobre las 19.18 horas Milei salió del hotel rumbo al aeropueto de Fiumicino para regresar a Buenos Aires.