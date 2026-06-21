Miles de albaneses protagonizan en Tirana la mayor concentración contra el proyecto de Jared Kushner en el país

Decenas de miles de albaneses protestan en Tirana contra el proyecto turístico de Jared Kushner, a 20 de junio de 2026 - Europa Press/Contacto/Vlasov Sulaj/Jna Press

MADRID 21 Jun. (EUROPA PRESS) -

Decenas de miles de personas han rodeado hasta esta pasada madrugada la residencia del primer ministro de Albania, Edi Rama, en la concentración más grande de los 22 días de protestas contra el proyecto turístico de lujo en zona protegida que tiene entre sus inversores a Jared Kushner, yerno del presidente estadounidense Donald Trump.

Esta mañana todavía había concentrado un pequeño grupo de personas para seguir expresando su repulsa contra el proyecto inmobiliario que Kushner pretende instalar en la isla de Sazan, en el área costera protegida de Zvërnec.

A tal punto ha llegado el llamamiento que manifestantes albanokosovares han cruzado la frontera y se han unido a las protestas para exigir la dimisión de Rama, que ayer por la noche ocuparon la avenida principal de la capital como no se ha visto hasta ahora.

Este pasado sábado, Rama insistió en que no tiene ninguna intención de dimitir y que estas protestas son más bien una expresión de condena hacia la figura de Trump y no al proyecto en sí. Si bien se comprometió a escuchar el descontento público, también aseguró que "jamás" entregará "el volante al ruido".

Rama tiene ahora su mirada en la adhesión a la Unión Europea, un proyecto que quedaría fuera de su alcance si "este país diera bandazos dependiendo de cómo sople el viento", según declaraciones recogidas por Bloomberg.