Manifestantes portan una pancarta que dice Luchad por nuestro futuro, no por sus guerras durante una protesta contra la guerra en Basilea, Suiza, el 20 de noviembre de 2026 (archivo) - Jose Villacreses / Zuma Press / Europa Press

MADRID 21 Nov. (EUROPA PRESS) -

Miles de jóvenes han participado este viernes en las movilizaciones convocadas en Suiza que reproducen las ya convocadas en el resto del territorio europeo por el aumento del coste de la vida y el gasto militar.

Las manifestaciones, según la organización, ha congregado a unas 40.000 personas y se han centrado en trece demandas concretas, entre las que se encuentran la subvención de las comidas escolares, el aumento de vacaciones para la comunidad educacional, la formación continua gratuita y un ingreso mínimo para los jóvenes, entre otras, según ha recogido el diario suizo '20 minuten'.

La rama juvenil del Partido Socialista suizo, convocante de las protestas, ha criticado el aumento del costo de la vida, las medidas de austeridad y el incremento del gasto militar en Europa, y aseguran que las prioridades políticas deben "centrarse más" en apoyar a la población y en el cambio social y ambiental.

En la ciudad de Zúrich, en el norte de Suiza, durante las protestas se han producido enfrentamientos entre los jóvenes y la Policía, según ha recogido el diario. La multitud ha respondido al hostigamiento de los agentes con petardos y la policía ha reaccionado con gases lacrimógenos y balas de goma.

De este modo, agentes de la Policía han verificado la identidad de varias decenas de personas, por lo que 29 de ellas han sido detenidas temporalmente y trasladadas a una comisaría para ser interrogadas.

Por otro lado, en la ciudad de Lausana (suroeste) también se han registrado enfrentamientos entre los manifestantes, que han lanzado fuegos artificiales a la Policía, que ha respondido con gases lacrimógenos y cañones de agua.

Por su parte, los jóvenes en Basilea, en la frontera con Francia y Alemania, se han manifestado bajo el lema "lucharemos por nuestro futuro, no por sus guerras", en contra de la austeridad y la militarización. Asimismo, se han producido altercados entre la Policía y los manifestantes, aunque no se han registrado detenidos por el momento.

En Berna, ciudad del centro-oeste de Suiza y capital del territorio, la manifestación --que habría congregado entre 7.000 y 10.000 jóvenes-- ha marchado de forma pacífica, liderada por una actuación orquestal y un concierto reivindicativo en contra de las políticas de austeridad y el rearme. Los organizadores ya han anunciado una futura manifestación para el 4 diciembre, bajo el lema de "Acto Dos".