Miles de manifestantes protestan contra Netanyahu en Tel Aviv

Manifestación contra Benjamin Netanyahu en Tel Aviv - Europa Press/Contacto/Israel Hadari

MADRID 7 Abr. (EUROPA PRESS) -

Miles de personas se han manifestado este lunes en la rebautizada como plaza de los Rehenes de Tel Aviv para exigir al presidente estadounidense, Donald Trump, que presione al primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, para que alcance un acuerdo para la liberación de los rehenes secuestrados en la Franja de Gaza aprovechando la visita de éste a Washington.

"¿Cómo puedes dormir por las noches mientras los abandonas?", ha apelado la antigua rehén Ilana Gritzewsky. "El Estado de Israel tiene que tomar la iniciativa en la mesa de negociaciones para que vuelvan todos los rehenes de una sola vez, no en fases, no en grupos. Los queremos a todos ya", ha afirmado, según recoge el diario 'The Times of Israel'.

Los manifestantes han coreado consignas contra Netanyahu y su gobierno, una coalición de partidos de derecha a extrema derecha, en medio de la ofensiva militar contra la Franja de Gaza.

Desde la oposición acusan a Netanyahu de hacer concesiones para mantenerse en el poder y evitar así los juicios por corrupción en los que está encausado e incluso de frustrar un acuerdo por la liberación de los rehenes para perpetuarse en el cargo.