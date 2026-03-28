Miles de manifestantes protestas contra Trump y la guerra en ciudades de EEUU

Manifestación de No Kings (Sin Reyes) en Seattle, EEUU - Europa Press/Contacto/Paul Christian Gordon

MADRID, 28 Mar. (EUROPA PRESS) -

Miles de manifestantes han tomado de nuevo este sábado las calles de las principales ciudades de Estados Unidos bajo el lema No Kings, Sin Reyes, para protestar contra el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, la guerra contra Irán y el alto coste de la vida.

Una de las manifestaciones más importantes ha sido la de Minneapolis, pero también ha habido protestas en ciudades como Nueva York, Washington, San Francisco, Seattle e incluso fuera de Estados Unidos. Han tenido especial peso los famosos, con presencia de Bruce Springsteen en Minnesota para interpretar su canción 'Streets of Minneapolis', o Robert De Niro, que ha estado en la manifestación de Nueva York.

"No confunda nuestra amabilidad con debilidad", ha advertido el gobernador de Minnesota, Tim Walz, durante su intervención ante el capitolio de St. Paul, en la que ha recordado la violencia de los agentes federales de inmigración que costó la vida a dos ciudadanos estadounidenses, Renee Good y Alex Pretti.

"Cuando el aspirante a dictador de la Casa Blanca nos envió a sus matones agresivos sin formar para hacer daño a Minnesota, fuisteis vosotros los que se plantaron por vuestros barrios, los que se plantaron por la decencia, los que se plantaron por la bondad", ha argumentado antes de calificar al estado como "el más libre de la nación".

"Queremos justicia para Renee Good y Alex Pretti. Queremos justicia para cauda persona que resultó herida o traumatizada", ha añadido antes de destacar la presencia de inmigrantes. "Os vemos, os escuchamos, os valoramos y os queremos", ha subrayado.

También ha participado en el acto la congresista demócrata Ilhan Omar, para quien la gente de Minnesota "está hecha de otra pasta". "No nos acobardamos ante los abusones", ha proclamado antes de denunciar el "autoritarismo artero" de Trump quien "ha lanzado una bola de demolición contra los cimientos de lo que hace a Estados Unidos grande".

Asimismo ha criticado las intervenciones de Estados Unidos en Irán, Venezuela o Ecuador. "Vamos a seguir manifestándonos porque nos negamos a creer en un futuro gobernado por el miedo, la corrupción y el caos", ha remachado.

Acompaña a Omar y Walz el senador Bernie Sanders, para quien Minnesota demuestra "de qué va la democracia", con el "alzamiento de esta comunidad que contraatacó con solidaridad y ganó" ante la "ocupación sin precedentes del ejército doméstico de Trump", el ICE.

En Manhattan, Nueva York, los asistentes han mostrado pancartas contra el ICE, contra Trump y contra la guerra en Irán durante la manifestación y en San Francisco los manifestantes han marchado hasta desde Embarcadero hasta el Centro Cívico con banderas estadounidenses, ucranianas y trans.

En Florida ha habio concentraciones en West Palm Beach, donde una pequeña contramanifestación ha recriminado su presencia a los asistentes, o en Boynton Beach. Y a primera hora han marchado manifestantes desde Arlington, en Virginia, hasta la Explanada Nacional de Washington D.C coreando consignas con "Sin justicia no habrá paz. Fuera el ICE de nuestras calles". También ha habido manifestaciones en ciudades más pequeñas como Columbus, Georgia, y en la isla de Jekyll.

Mientras, en Dallas (Texas), se celebra el congreso anual de la Conferencia de Acción Política Conservadora (CPAC), un acto marcdo por la división dentro del movimiento de base ultraconservador MAGA entre quienes apoyan al presidente estadounidense, Donald Trump, y quienes sin renegar de él, critican la guerra contra Irán.