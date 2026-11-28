Cañones de agua de la Policía en Tirana, Albania - Ilker Eray / Zuma Press / Europa Press

MADRID, 28 Nov. (EUROPA PRESS) -

Miles de personas han secundado un sábado más la convocatoria de protestas contra el Gobierno, en este caso coincidiendo con la celebración del 114º Día de la Independencia, una festividad tradicionalmente asociada con la unidad del país.

Los manifestantes han llenado el centro de Tirana, la capital, para exigir la dimisión del primer ministro, Edi Rama, mientras que la Policía ha empleado gas lacrimógeno y cañones de agua para dispersar la protesta en las inmediaciones de la sede oficial del primer ministro. Los asistentes han respondido lanzando cascotes y cócteles molotov.

Los medios albaneses han informado de un policía que fue prendido fuego durante los enfrentamientos y el Ministerio de Sanidad y Bienestar ha publicado que son 47 los pacientes ingresados en el Hospital Universitario de Traumatología y el Hospital Universitario Madre Teresa, incluidos 20 policías, seis periodistas y 15 manifestantes y un diputado hasta las 21.00 horas. Todos los heridos están estables.

Las autoridades han informado del despliegue de más de 2.000 agentes en toda la ciudad y los vehículos con cañones de agua han sido decorados con la bandera albanesa, lo que ha provocado críticas de la oposición por el uso partidista de esta enseña.

También ha habido protestas en la ciudad de Vlora, en el sur del país, donde se declaró la independencia del país el 28 de noviembre de 1912. Allí han participado dirigentes albaneses y también de Kosovo en medio de un amplio dispositivo de seguridad. Hay varios detenidos.

Estas protestas se enmarcan en la llamada Revolución de los Flamencos, que aunque ahora se centra en las reivindicaciones educativas, es también un movimiento de oposición a un proyecto inmobiliario en la costa adriática que cuenta con la implicación del yerno del presidente estadounidense Donald Trump, Jared Kushner.