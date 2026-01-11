Miles de personas conmemoran en Berlín a los líderes comunistas asesinados en 1919

Archivo - Tumba de Rosa Luxemburgo y Karl Liebknecht en el Memorial de los Socialistas de Berlín - Jörg Carstensen/dpa - Archivo

BERLÍN 11 Ene. (DPA/EP) -

Miles de personas marchan este domingo por la capital de Alemania, Berlín, para conmemorar a Rosa Luxemburgo y Karl Liebknecht, más de un siglo después del asesinato de los dos líderes comunistas en enero de 1919.

El portavoz de la Policía de Berlín, Florian Nath, señaló que alrededor de 8.000 personas participaron en una marcha central, vigilada por unos 500 agentes. A diferencia de años anteriores, Nath indicó la manifestación "transcurrió sin grandes incidente", si bien hubo pirotecnia, pero no se registraron heridos.

Los líderes del partido La Izquierda depositaron claveles rojos en el monumento socialista del cementerio de Friedrichsfelde, en el este de Berlín. A la ceremonia asistieron los presidentes de la agrupación política, Ines Schwerdtner y Jan van Aken, así como la candidata principal del partido para las elecciones a la Cámara de Representantes de Berlín, Elif Eralp.

La Izquierda considera mártires a Luxemburgo y Liebknecht, fundadores del Partido Comunista Alemán.

A principios de enero de 1919, un comité revolucionario liderado por Liebknecht declaró derrocado al gobierno del socialdemócrata Friedrich Ebert. Hubo manifestaciones masivas y la llamada revuelta espartaquista de la izquierda fue aplastada.

Luxemburgo y Liebknecht se escondieron, pero fueron descubiertos y arrestados el 15 de enero de 1919 por miembros de un grupo parapolicial de derecha.

Los dos fueron interrogados. Más tarde, los soldados fusilaron a Liebknecht en el parque Tiergarten de Berlín. Luxemburgo fue fusilada en un coche y su cuerpo fue arrojado al canal Landwehr, donde no fue encontrado hasta finales de mayo de 1919.

Durante décadas, la gente ha depositado coronas de flores y claveles rojos el segundo domingo de enero en las tumbas de los dos líderes comunistas.