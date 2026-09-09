Miles de personas conmemoran a Mao Zedong en el 50 aniversario de su muerte

Archivo - Visitantes tomando fotografías en un pozo que Mao Zedong ordenó cavar en la ciudad de Ruijin, provincia de Jiangxi, en el este de China. - Li Huacheng / Xinhua News / Europa Press - Archivo

MADRID 9 Sep. (EUROPA PRESS) -

Miles de personas han acudido este miércoles a Shaoshan, la ciudad natal de Mao Zedong en la provincia de Hunan, y han visitado su mausoleo en la Plaza de Tiananmen de la capital, Pekín, en el marco del 50 aniversario de la muerte del fundador de la China comunista.

En el marco de la normativa del Partido Comunista de China (PCCh) establecida en 1996, el Gobierno chino no realiza ceremonias de Estado en los aniversarios de fallecimiento de sus antiguos líderes, si bien miles de personas han acudido este miércoles a su mausoleo en la Plaza de Tiananmen, que ha tenido que extender su horario de apertura por la enorme afluencia de visitantes.

Asimismo, cientos de personas también se han congregado en Shaoshan, donde han depositado coronas de flores en la plaza que lleva su nombre y en la que se levanta una gran estatua para rendirle homenaje, según han recogido medios locales chinos.

Mao Zedong (1893-1976) fue una figura clave en la construcción de la China moderna. Tras décadas de guerra civil contra los nacionalistas del Kuomintang y de resistencia ante la invasión japonesa, Mao proclama la creación de la República Popular China en la plaza de Tiananmen el 1 de octubre de 1949.

Tras la muerte de Mao en 1976, Deng Xiaoping asumió el mando e inició la apertura económica del gigante asiático. Hoy en día, Mao permanece como el gran símbolo del nacimiento de la China moderna, y su imagen sigue presente en la plaza de Tiananmen como elemento central de la legitimidad histórica del PCCh.