Miles de personas se manifiestan en Argelia para rechazar la oferta de diálogo del presidente electo

Miles de personas se han manifestado este martes en la capital de Argelia, Argel, para rechazar la oferta de diálogo formulada por el presidente electo, Abdelmayid Tebune, y rechazar su victoria en las elecciones celebradas la semana pasada.

La marcha ha estado protagonizada por estudiantes por 42º martes consecutivo y ha vuelto a tener su foco en la plaza de los Mártires, en una protesta a la que se han sumado miles de ciudadanos.

Los participantes han coreado eslóganes como 'No nos afectan vuestras elecciones y vuestro presidente no nos gobernará', 'Dios es grande, no hemos votado, Tebune no nos representa' y 'Voto manipulado', según ha informado el diario local 'Tout sur l'Algerie'.

El llamamiento al diálogo de Tebune, formulado en su primer discurso tras su victoria electoral, ha provocado algunas divisiones entre los manifestantes, dado que algunos están abiertos a esta vía para poner fin a la crisis política.

Asimismo, los participantes en la protesta han exigido la liberación de los detenidos durante las movilizaciones y han prometido mantener las manifestaciones y movilizaciones hasta que las autoridades respondan a sus exigencias.

En su discurso, el mandatario electo dijo "respetar la posición" de los que optaron por boicotear los comicios por considerarlos una farsa, al tiempo que abogó por un diálogo "serio" y anticipó que entre sus prioridades está una "profunda reforma" de la Constitución y modificar la ley electoral.

"Siempre he dicho que estaré del lado de los jóvenes y, a través de ellos, me dirijo al 'hirak'", dijo Tebune, en referencia al movimiento opositor. "Ya he dicho que es un 'hirak' bendecido, al que tiendo la mano para un diálogo serio en beneficio de Argelia y sólo de Argelia", agregó.

En este sentido, destacó que ha sido este movimiento popular "el que ha puesto a Argelia sobre las vías de la legitimidad, evitando la temeridad y las maniobras que han fracasado a la hora de torpedear al pueblo argelino".

"Es momento de concretar los compromisos realizados durante la campaña electoral, sin exclusión o marginación ni intención de venganza", señaló, al tiempo que resaltó que "todas las partes deben pasar página para una nueva República con un nuevo espíritu y una nueva postura".

La tasa de participación rondó el 40 por ciento, según los datos oficiales, la más baja registrada en la historia de las elecciones argelinas, derivada del extremo descontento popular con la élite política, traducido en semanas de protestas que desembocaron en la dimisión de Buteflika tras dos décadas de mandato.

Durante la jornada, el presidente de Francia, Emmanuel Macron, ha telefoneado a Tebune para desearle "éxito" una vez asuma el cargo al frente del país y trasladarle el apoyo de París a Argelia "en este momento importante de su historia".

"Los dos jefes de Estado han acordado trabajar juntos por el desarrollo de las relaciones de amistad, respeto y confianza entre Francia y Argelia y para una cooperación sobre las crisis regionales", ha dicho el Elíseo.

Tebune, de 74 años, llega a la Presidencia tras una carrera política en la que desempeñó varios cargos locales antes de ostentar la cartera del Ministerio de Vivienda y, de ahí, la jefatura del Ejecutivo durante solo tres meses (de agosto a octubre de 2017).

Sin embargo, fue cesado meses después por Buteflika por supuestos roces con influyentes empresarios del país, y sospechas de injerencia en la política exterior del país, potestad del mandatario.