Miles de personas se manifiestan en Costa Rica en contra de las presiones del Gobierno a la judicatura

Archivo - Laura Fernández, presidenta de Costa Rica. - Europa Press/Contacto/Liu Yuchen - Archivo

MADRID 7 Ago. (EUROPA PRESS) -

Miles de personas se han congregado este jueves en la plaza de la Democracia, en San José, la capital de Costa Rica, y en otras provincias del país para protestar contra los intentos del Gobierno de mermar la independencia del Poder Judicial.

El 'plantón por la justicia democrática' ha sido convocado no solo por la propia judicatura, sino también por colectivos de estudiantes, sindicatos, y diferentes organizaciones sociales, tras los recortes al Poder Judicial y la controversia sobre las competencias para nombrar y prorrogar a los jueces del Constitucional.

Ante la falta de consenso en el Congreso para renovar los cargos del Constitucional, cuatro magistrados fallaron a favor de prorrogar de manera temporal el periodo de los jueces suplentes en funciones para mantener abierta la corte. Sin embargo, el Gobierno consideró que se trataba de una usurpación de poderes.

La presidenta de Costa Rica, Laura Fernández, llegó incluso a calificar de "golpe de Estado" la medida de emergencia adoptada por los jueces, a quienes interpuso por una querella penal, ampliamente criticada por diversos sectores de la sociedad costarricense.

Entre los asistentes se encontraba el fiscal general, Carlo Díaz, quien ha señalado que todo esto que está ocurriendo le hace pensar que "hay un proyecto político que va por el camino incorrecto", algo de lo que también se ha percatado la "gran multitud" de personas que se han manifestado.

"Yo quiero vivir en democracia y que no venga un populista a robarnos lo que tanto nos ha costado", ha dicho el fiscal, cuyo análisis coincide con el de la oposición, que observa una deriva autoritaria del Gobierno de Fernández, en el cargo desde mayo pero heredera del expresidente Rodrigo Chaves.