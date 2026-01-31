Miles de personas regresan a las calles en Minneapolis y otros puntos de EEUU tras la muerte de Pretti

Protestas en Minneapolis enmarcadas dentro de la oposición a las políticas antiinmigratorias de Donald Trump. - Europa Press/Contacto/Dave Decker

MADRID 31 Ene. (EUROPA PRESS) -

Miles de personas se han concentrado este viernes en el centro de la ciudad de Minneapolis, en el estado de Minnesota, contra el Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE) y las políticas antiinmigratorias desplegadas por la Administración Trump, tras la muerte hace apenas una semana de Alex Pretti a manos de un agente federal, la segunda muerte a las espaldas de este cuerpo policial.

En una nueva jornada de protesta, que también se ha extendido a otras ciudades de Estados Unidos, los manifestantes han marchado hasta el centro de gobierno del condado de Hennepin y otros edificios gubernamentales sosteniendo pancartas y cantando proclamas que pedían la salida del ICE del estado de Minnesota.

De manera similar a la jornada de protesta del pasado viernes, los organizadores han convocado una huelga --tanto laboral y de consumo como estudiantil-- en todo el estado, y han pedido a los comercios que cierren durante todo el día, según informa la cadena de televisión CBS News.

"La gente de las Ciudades Gemelas (Minneapolis y St. Paul) ha mostrado el camino a todo el país: para detener el régimen de terror de ICE, necesitamos cerrarlo. El viernes 30 de enero, únete a un día nacional sin clases, sin trabajo y sin compras", han apuntado los organizadores.

Una multitud de estudiantes han instado al gobernador de Minnesota, Tim Walz, a que ofrezca una moratoria para los desahucios de todas aquellas personas que se vean afectadas por las redadas, destacando que muchas familias ya no tienen acceso a un trabajo y que incluso temen salir de sus casas para no ser detenidos, lo que complica acceder al dinero para pagar la renta de sus viviendas.

En el lago Bde Maka Ska, helado por las frías temperaturas que azotan la ciudad de Minneapolis, un grupo de manifestantes ha formado la palabra 'SOS' (Socorro) con sus propios cuerpos.

Asimismo, en la localidad estadounidense ha tenido lugar un concierto benéfico --"de solidaridad y resistencia para defender a Minnesota"-- capitaneado por el cantante Bruce Springsteen y cuyos beneficios irán destinados a las familias de los ciudadanos muertos a manos del ICE.

En ciudades como Nueva York, Los Angeles, Atlanta, Columbia, Filadelfia, Milwaukee, Phoenix y Denver se han producido grandes movilizaciones incluidas dentro del movimiento que se opone a las políticas lideradas por el Ejecutivo de Donald Trump, según recoge la cadena CNN.

Este mismo viernes, el Gobierno de Estados Unidos ha detenido al conocido periodista Don Lemon, que el pasado 18 de enero cubría unas protestas en los alrededores y dentro de una iglesia en Saint Paul, Minnesota, en la que un funcionario del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE) ejerce de pastor religioso.

El Gobierno de Trump lanzó el pasado mes de diciembre la operación antiinmigración Metro Surge en Minnesota bajo la justificación de un aumento de la criminalidad. Las actuaciones de los agentes, como la muerte de Good y Pretti o la detención de un niño de cinco años, han desatado la indignación entre la población del estado y de todo el país.