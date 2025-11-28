Miles de sirios salen a las calles por el aniversario de la ofensiva que derrocó a Al Assad

Cientos de sirios se agolpan en una de las plazas de Damasco en apoyo a las autoridades de transición - Europa Press/Contacto/Mohammad Bashir Aldaher

MADRID 28 Nov. (EUROPA PRESS) -

Miles de sirios han salido a las calles este viernes en distintas gobernaciones del país en el marco del aniversario de la ofensiva relámpago de yihadistas y rebeldes encabezados por Hayat Tahrir al Sham (HTS) que acabó por derrocar al expresidente Bashar al Assad a principios de diciembre de 2024.

Las protestas progubernamentales se han registrado en ciudades como Idlib, en el noroeste de Siria, o en la capital, Damasco, donde algunos manifestantes han quemado banderas israelíes en rechazo a la reciente incursión del Ejército de Israel en la localidad de Beit Yin, según ha documentado el Observatorio Sirio de Derechos Humanos.

El organismo, con sede en Londres e informantes sobre el terreno, ha denunciado que la comunidad alauí de las provincias de Latakia, Tartus, Homs y Hama ha sido presionada a participar en las marchas de apoyo al gobierno de transición sirias.

Las autoridades instauradas en diciembre de 2024 después de la caída de Al Assad tras la ofensiva iniciada el 27 de noviembre de 2024 han hecho frente a diversos problemas de seguridad, algunos de ellos de tinte sectario pese a las promesas de Ahmed Al Shara --líder del grupo yihadista HTS, anteriormente conocido como 'Abú Mohamed al Golani'--, para estabilizar la situación.