La milicia iraquí Kataib Hezbolá llama a una "guerra total" contra los "enemigos" de Irán

La milicia iraquí Kataib Hezbolá ha hecho este domingo un llamamiento a la "guerra total" en apoyo a las autoridades de la vecina Irán, en medio de las crecientes tensiones con Estados Unidos, días después de que el presidente Donald Trump haya asegurado que una "flota enorme" se dirige al país centroasiático.

"Dirigimos nuestro llamamiento a los hermanos muyahidines de todo el mundo para que se preparen para una guerra total en apoyo y defensa de la República Islámica de Irán, que durante más de cuatro décadas ha estado del lado de los oprimidos sin importarle la religión, el color o la raza", han declarado en un comunicado recogido por la agencia de noticias iraquí Shafaq.

En la nota, el secretario del grupo armado proiraní, Abú Husein al Hamidawi, ha incidido en que "las fuerzas del eje apoyen y respalden en todo lo que puedan" a Teherán, lo que podría incluir "operaciones suicidas", contra "los sionistas y sus secuaces", a quienes ha acusado de tratar de "someter a Irán (...), destruir y acabar con todos (sus) valores y principios morales".

En un mensaje dirigido asimismo a sus "enemigos", Kataib Hezbolá ha asegurado que "la guerra contra la República (Islámica) no será un paseo, sino que en ella saborearán los colores de la muerte amarga y no les quedará nada en (la) región".

Estas declaraciones llegan en medio de la creciente preocupación por un ataque de Estados Unidos contra Irán, especialmente después de que el inquilino de la Casa Blanca haya asegurado el pasado jueves que una "flota enorme" se dirige hacia esta país.

"Tenemos muchos barcos que van en esa dirección, por si acaso. Y veremos qué pasa. Tenemos una gran fuerza (...) Tenemos a la Armada. Tenemos una flota enorme que se dirige en esa dirección. Y tal vez no tengamos que usarla", afirmó en declaraciones a la prensa a su regreso a Estados Unidos desde el Foro Económico de Davos.

El propio Trump señaló anteriormente que esperaba que no fueran necesarias "mayores acciones" contra Irán y aseguró que sus amenazas a Teherán en este sentido llevaron a la anulación de la ejecución de más de 800 manifestantes, extremo desmentido por el país centroasiático.

En su primer balance oficial de víctimas mortales en el marco de las manifestaciones, las autoridades iraníes han cifrado en más de 3.000 los muertos, a pesar de que lo atribuyen a "incidentes terroristas", en vez de a la represión de sus fuerzas de seguridad.

Las autoridades de Irán, incluido el presidente, Masud Pezeshkian, han achacado las movilizaciones antigubernamentales a una "una respuesta vengativa" de Estados Unidos e Israel, tras su "derrota" en el conflicto desatado por la ofensiva lanzada por el Gobierno israelí en junio de 2025, a la que posteriormente se sumó Washington.