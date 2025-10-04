Milicianos de Al Shabaab atacan una prisión de máxima seguridad en Mogadiscio

Archivo - Columna de humo tras una explosión en Mogadiscio (archivo)
Archivo - Columna de humo tras una explosión en Mogadiscio (archivo) - Europa Press/Contacto/Hassan Bashi - Archivo
Europa Press Internacional
Publicado: sábado, 4 octubre 2025 18:36

MADRID 4 Oct. (EUROPA PRESS) -

Milicianos de la organización yihadista Al Shabaab han atacado este sábado la prisión de Godka Jilacow, situada muy cerca del Palacio Presidencial de Mogadiscio.

El ataque ha comenzado con un atentado suicida e inmediatamente después ha habido un intenso tiroteo en las inmediaciones de la prisión, gestionada por la Agencia Nacional de Inteligencia y Seguridad de Somalia (NISA), informa el portal de noticias somalí Hiiraan.

Varios presos habrían logrado escapar del centro penitenciario como consecuencia de este ataque.

Este incidente se produce apenas unas horas después de que el primer ministro del Gobierno somalí, Hamza Abdi Barre, anunciara el levantamiento de 52 controles de seguridad que llevaban años funcionando tras una mejoría de la situación de la seguridad.

Contador