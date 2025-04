Milicias palestinas lanzan diez cohetes desde Gaza hacia Ashdod

Archivo - Intercepción de cohetes por el sistema antiaéreo israelí Cúpula de Hierro (archivo) - Europa Press/Contacto/Ayal Margolin/JINI - Archivo

MADRID 6 Abr. (EUROPA PRESS) -

Las milicias palestinas han lanzado este domingo diez cohetes desde la Franja de Gaza hacia la región de Ashdod, en el sur de Israel, la mayoría de ellos interceptados por los sistemas antiaéreos, según han informado las Fuerzas Armadas israelíes.

Al menos uno de los cohetes ha impactado en Ashkelon y ha causado daños en una carretera y a varios vehículos estacionados, aunque no hay víctimas personales, según recoge el diario 'The Times of Israel'.

Las sirenas se han activado en las ciudades de Ashdod y Ashkelon y en zonas al sur de Tel Aviv, informa el Ejército israelí. "Tras las alarmas que se activaron a las 21.01-21.02 horas se ha detectado una decena de proyectiles que cruzaban desde el territorio de la Franja de Gaza. La mayoría han sido interceptados", explica el comunicado militar.

Las Brigadas Ezzeldín al Qassam, brazo armado del Movimiento de Resistencia Islámico (Hamás), han reivindicado ya este ataque "en respuesta a las masacres de civiles".

Este domingo han muerto al menos 40 personas y cientos más han resultado heridas como consecuencia de los ataques israelíes en la Franja de Gaza, según fuentes sanitarias citadas por medios palestinos.

Casi 50.700 personas han muerto por los ataques israelíes contra la Franja de Gaza que comenzaron el 7 de octubre de 2023 a raíz del ataque de milicias palestinas contra Israel, que se saldó con 1.200 muertos, según el último balance del Ministerio de Sanidad del enclave palestino, bajo control del Movimiento de Resistencia Islámica, Hamás.

Concretamente se han contabilizado 50.695 muertos y 115.338 heridos, de ellos 26 y 113, respectivamente, identificados en las últimas 24 horas, según el balance publicado este sábado.

El Ministerio de Salud recuerda además que, desde que Israel rompiera el pasado 18 de marzo el alto el fuego en vigor, 1.335 personas han muerto --490 de ellas menores de edad-- y 3.297 han resultado heridas en ataques israelíes.