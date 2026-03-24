Las milicias proiraníes FMP de Irak acusan a EEUU de matar a uno de sus comandantes en un ataque en Anbar (oeste)

Archivo - Miembros de las milicias iraquíes proiraníes Fuerzas de Movilización Popular (FMP), integrada en las fuerzas de seguridad y formada principalmente por grupos chiíes - Ameer Al Mohammedaw/dpa - Archivo

MADRID 24 Mar. (EUROPA PRESS) -

Las milicias iraquíes proiraníes Fuerzas de Movilización Popular (FMP), parte destacada del aparato de seguridad iraquí, si bien no están totalmente integradas en el Estado, han denunciado en la madrugada de este martes la muerte de su comandante de operaciones en Anbar, en el oeste del país, junto a un grupo de milicianos, como consecuencia de un bombardeo del que han acusado a Estados Unidos.

"En un acto de agresión flagrante y cobarde, el comandante de las operaciones de Anbar en las Fuerzas de Movilización Popular, Saad Dawai al Baiyi, ha muerto junto con un grupo de sus heroicos compañeros, como consecuencia de un ataque aéreo estadounidense a traición contra el cuartel general mientras cumplían con su deber nacional", han denunciado las propias FMP en un comunicado en el que no han concretado el número de víctimas.

En esta línea, el grupo ha tachado el ataque de "crimen atroz" que representa "una flagrante violación de la soberanía de Irak, un peligroso desprecio por la vida de sus hijos y (que) revela una vez más la naturaleza de la estrategia agresiva que no respeta el Derecho Internacional ni las normas humanitarias".

Estas milicias, entre las que se encuentran, entre otras, Kataib Hezbolá, ha subrayado que la muerte de sus compañeros de filas reforzará su "firme resolución y determinación de proteger Irak y defender su soberanía por todos los medios legítimos". Asimismo, han hecho "plenamente responsables a las fuerzas políticas de enfrentar estas reiteradas violaciones estadounidenses y de adoptar posturas claras y decisivas que preserven la soberanía del país y pongan fin a estas peligrosas transgresiones".

Las milicias proiraníes de Irak han intercambiado reiterados golpes con las fuerzas estadounidenses desde el inicio de la ofensiva contra Irán lanzada por sorpresa por Washington junto a Israel el 28 de febrero. Desde entonces, las FMP han sido blanco de múltiples bombardeos, como también lo han sido bases e intereses norteamericanos en el país. Entre ellos, la Embajada de Estados Unidos en Washington, si bien en los últimos días se ha mantenido una tregua en torno a la legación.