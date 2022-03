El Ministerio de Defensa de Estados Unidos confirma que Rusia ha lanzado más de mil misiles en Ucrania

MADRID, 18 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Ministerio de Defensa de Estados Unidos ha confirmado que Rusia ha lanzado ya más de mil misiles en Ucrania desde que comenzó la invasión rusa y ha alertado de actividad naval en el Norte del mar Negro frente a la costa de Odesa.

"Estamos viendo varios barcos de superficie, aproximadamente media docena de barcos de superficie frente a la costa, no lejos de Odesa. Al menos dos de ellos son de desembarco y barcos anfibios; el resto son combatientes de superficie", ha señalado un alto funcionario estadounidense.

Asimismo, el alto funcionario estadounidense ha subrayado en rueda de prensa que, "desde anoche", las fuerzas rusas "tienen la ciudad de Izium" y buscan continuar hacia el sur. Más allá de ese enclave, ha dicho que "no tiene cambios en el mapa de los que hablar".

"No quiero transmitir el error de que se trata de una especie de entorno estático. Hay muchas peleas en marcha. Los ucranianos son la razón por la que no han podido avanzar y es porque están resistiendo muy activamente cualquier movimiento de los rusos", ha detallado tras comentar que no ha habido "muchos cambios" en el terreno militar.

"Tienen la ciudad de Jersón. Todavía no han tomado Mykolaiv, Tomaron Melitópol y Berdyansk hace una semana más o menos. No han tomado Mariúpol. Creo que no han progresado más allá de cualquier cosa en los últimos, ya sabes, pocos días", ha apuntado.

Pese a ello, ha comentado que las tropas rusas se "están moviendo" alrededor de Kiev y han movido fuerzas desde su retaguardia para unirse a otras unidades que avanzan, aunque no se han acercado a la ciudad. "Algunas de esas fuerzas, algunas de esas capacidades son artillería de largo alcance. Entonces parece que continúan queriendo llevar a cabo un asedio a Kiev", ha dicho.

Asimismo, ha comentado relatos "anecdóticos" sobre la baja moralidad de las tropas rusas en algunas unidades. En este sentido, ha detallado que desde Estados Unidos creen que se trata de "un liderazgo deficiente", de la "falta de información" sobre las misiones y los objetivos, así como "la desilusión de ser resistidos tan ferozmente como lo han sido".

"Estamos trabajando muy duro en ello y otras naciones están explorando sus oportunidades para proporcionar defensa aérea de largo alcance", ha agregado el alto funcionario estadounidense en rueda de prensa.

Con respecto a la reunión de ministros de la OTAN esta semana, ha señalado que el tono "era bastante serio" debido a que ya son "tres las semanas" de invasión rusa a Ucrania y que, por tanto, la Alianza Atlántica está decidida a "asegurar que el flanco este pueda ser defendido si es necesario".

Además, el alto funcionario estadounidense ha destacado que las narrativas en Rusia "tienen más efecto ahora", pese al cierre de medios independientes. "Lo único disponible para la mayoría de los rusos ahora son los medios estatales, por lo que es de esperar que esas narrativas sean más consumidas e incluso más creídas", ha agregado.

"Los ucranianos están haciendo un buen trabajo manteniéndose a la vanguardia de las operaciones de información. Están haciendo un buen trabajo comunicándose con su propia gente, sin mencionar el mundo, y usando las redes sociales con gran efecto", ha dicho.