El Ministerio de Exteriores británico dio visto bueno a Mandelson pese a no contar con autorización sobre antecedentes

Archivo - El exembajador de Reino Unido en Washington Peter Mandelson - Europa Press/Contacto/Marcin Nowak - Archivo

MADRID, 16 Abr. (EUROPA PRESS) -

La oficina del primer ministro británico, Keir Starmer, ha confirmado este jueves que el Ministerio de Exteriores anuló una decisión que determinaba que el exembajador de Reino Unido en Estados Unidos Peter Mandelson no contaba con una autorización sobre sus antecedentes personales, financieros y profesionales.

Según diversas fuentes citadas por 'The Guardian', la autorización a Mandelson fue denegada en enero de 2025 tras un exhaustivo proceso de investigación llevado a cabo por una división de la oficina del gabinete que evalúa la idoneidad del candidato en virtud de varios parámetros, como el historial laboral, los antecedentes penales o sus conexiones con actores extranjeros.

Starmer ya había anunciado para entonces que Mandelson iba a ser designado como embajador en Washington por lo que, según fuentes del diario, el Ministerio de Exteriores anuló la decisión de que no contaba con este visto bueno y le otorgó la autorización pese a no contar con ella en un primer momento.

"La decisión de otorgar la verificación de antecedentes especializada a Peter Mandelson, en contra de la recomendación de la comisión de Seguridad de Reino Unido, fue tomada por funcionarios del Ministerio de Exteriores", ha confirmado un portavoz del Gobierno.

Pese a ello, ha defendido que el primer ministro "no supo" que la cartera había anulado esta decisión "hasta esta semana". "Una vez informado, el primer ministro ha ordenado de inmediato a los funcionarios que esclarezcan los motivos por los que se le otorgó la verificación para informar a la Cámara de los Comunes", ha dicho.

Una primera tanda de documentos fue publicada por el Gobierno británico a mediados de marzo sobre el polémico nombramiento de Mandelson --salpicado por la trama del caso del delincuente sexual Jeffrey Epstein-- en la que se reveló que funcionarios británicos habían advertido a Starmer del riesgo que podía suponer para su reputación contratar al exministro laborista.

El nombramiento de Mandelson en diciembre de 2024 ha puesto entre las cuerdas a Starmer, que ha tenido que salir al paso en varias ocasiones y pedir disculpas por confiar en la palabra del exembajador, defendiendo que desconocía la profundidad, la magnitud y el alcance de su relación con Epstein.