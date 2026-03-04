El Ministerio de Sanidad libanés eleva a más de 70 los muertos por los ataques de Israel

Bombardeos en los suburbios de la capital de Líbano, Beirut - Marwan Naamani/dpa

MADRID, 4 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Ministerio de Sanidad de Líbano ha elevado este miércoles a más de 70 los muertos y a más de 430 los heridos en territorio libanés en el marco del recrudecimiento de los enfrentamientos entre el Ejército de Israel y el partido milicia chií Hezbolá.

El primer ministro de Líbano, Nawaf Salam, ha expresado que el Estado "no escatimará esfuerzos para poner fin a esta guerra devastadora" después de que el Ministerio de Sanidad haya cifrado en 72 los muertos y 437 los heridos por los ataques de Israel en Líbano a raíz del lanzamiento de misiles y drones contra territorio israelí por parte de Hezbolá en respuesta al asesinato del líder supremo de Irán, el ayatolá Alí Jamenei.

Salam ha pedido a las autoridades pertinentes durante una rueda de prensa celebrada en la capital, Beirut, que "escuchen las necesidades de los desplazados". "Cuidado con someterles a cualquier abuso, discriminación o explotación. Nuestro deber es recibirlos con toda humanidad. No son responsables de lo que les ocurrió", ha dicho.

OLA DE DESPLAZADOS INTERNOS

La ministra de Asuntos Sociales, Hanin el Sayed, ha cifrado este mismo miércoles en más de 83.000 los desplazados internos. "El número de refugios que están abiertos es 399", ha explicado, instando a los residentes del sur a desplazarse hacia las gobernaciones de Monte Líbano y Norte, según la agencia de noticias NNA, una cifra que las organizaciones en el terreno elevan por encima de las 180.000.

En las últimas horas, se han registrado importantes bombardeos por parte del Ejército israelí en la ciudad de Tiro y Nabatie. Los bombardeos también han afectado a los distritos de Marjeyun y Bint Jbeil, según ha recogido el diario 'L'Orient-Le Jour'.

Israel ya había lanzado durante los últimos meses decenas de bombardeos contra Líbano a pesar del alto el fuego alcanzado en noviembre de 2024 argumentando que actúa contra actividades de Hezbolá y asegurando que, por ello, no viola el pacto, si bien tanto las autoridades libanesas como el grupo se han mostrado críticos con estas acciones, igualmente condenadas por Naciones Unidas.

El alto el fuego contemplaba que tanto Israel como Hezbolá debían retirar sus efectivos del sur de Líbano. Sin embargo, el Ejército israelí ha mantenido cinco puestos en el territorio de su país vecino, algo también criticado por Beirut y el grupo chií, que exigen el fin de este despliegue.