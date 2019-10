El ministro británico del Brexit dice que ahora le corresponde a la UE negociar tras la propuesta de Johnson

455095.1.500.286.20191003084756

LONDRES, 3 Oct. (Reuters/EP) -

El ministro británico del Brexit, Stephen Barclay, ha defendido este jueves las propuestas para la salida de la Unión Europea presentadas por el primer ministro del país, Boris Johnson, y ha reclamado a la Unión Europea que se ponga a negociar con el Ejecutivo de Londres.

"Ahora corresponde a la Unión Europea responder y también mostrar cómo puede ser flexible y creativa", ha afirmado Barclay. "Esto fija una amplia zona de aterrizaje", ha destacado, en referencia a la propuesta presentada por el primer ministro británico, Boris Johnson, antes de subrayar que los británico están ya preparados para negociar los detalles con Bruselas.

"Estamos centrados en conseguir un acuerdo porque pensamos que es la mejor forma de avanzar", ha señalado Barclay. "Estas son propuestas serias y claramente necesitamos tener una negociación con la Unión Europea para avanzar", ha subrayado.

Ante la pregunta de si habrá un aplazamiento del Brexit, el ministro británico ha recordado que para que haya una prórroga esa posibilidad tendría que constar con el respaldo de los otros 27 miembros de la Unión Europea.

"No queremos un aplazamiento y creemos que hay suficiente tiempo", ha dicho. "El riesgo de no tener acuerdo es obviamente mucho menos favorable que la salida de una manera ordenada y suave y si no hay acuerdo, obviamente los controles se tendrán que poner por parte del Gobierno de Irlanda", ha explicado.