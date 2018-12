El ministro británico de Exteriores pide apoyo a Bruselas para respaldar el 'Brexit' de May ante el Parlamento

Publicado 15/12/2018 10:22:07 CET

LONDRES, 15 Dic. (Reuters/EP) -

El ministro de Exteriores británico, Jeremy Hunt, ha sugerido a las autoridades europeas que respalden a la primera ministra británica, Theresa May, en sus esfuerzos para que el Parlamento británico apruebe el plan para la salida de Reino Unido de la UE que pactaron ambas partes.

"No hay forma de que la UE esté segura de todo acabará en acuerdo si no nos ayudan o no se muestran flexibles", ha explicado el ministro.

Hunt, de todas formas, ha explicado que el plan de May sigue siendo la "única opción para el Parlamento", y ha confiado en que la votación salga adelante "una vez pase la tormenta", en relación al reciente voto de confianza que salvó May esta semana frente a su propio partido Conservador.

De hecho, May ha admitido esta semana que no duda que el Tratado de Retirada negociado "es el mejor resultado para todos" a fin de lograr un Brexit "de forma ordenada" pero ha pedido a Bruselas que trabaje con ella en "las garantías adicionales" que necesitan los diputados británicos.

La primera ministra quiere dejar claro que la solución de emergencia para la frontera de Irlanda, que pasa por la creación de un área aduanera común entre la UE y Reino Unido, si se llega a aplicar sería solo de forma temporal.

"No está en el interés de ninguno correr el riesgo de un no acuerdo accidental, con todo el caos que supondría o permitir que esto se alargue más", les ha advertido May. "No nos dejemos nada en la recámara", les ha pedido, según fuentes de la UE.