El ministro de Defensa alemán aboga por ilegalizar al ultraderechista AfD en el este del país

Archivo - El ministro de Defensa alemán, Boris Pistorius - Europa Press/Contacto/Bernd Elmenthaler - Archivo

STUTTGART/BERLÍN 28 Ago. (DPA/EP) -

El ministro de Defensa alemán, Boris Pistorius, y el primer ministro de la región de Baden-Wurtemberg, Cem Ozdemir, han abogado por la apertura inmediata de un expediente para ilegalizar a la formación ultraderechista Alternativa para Alemania (AfD) en algunas regiones del este del país.

En una columna conjunta publicada por el diario 'Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung', ambos han instado a que las acciones judiciales se centren en las estructuras del partido en las regiones de Turingia, Sajonia, Sajonia-Anhalt y Brandeburgo debido a su clara deriva etnonacionalista.

Los autores del texto sostienen que dentro de AfD conviven dos corrientes: una ala nacionalista tradicional, que puede ser combatible en el plano político, y una facción etnonacionalista, que atenta directamente contra el orden constitucional.

Asimismo, apuntan a que el procedimiento de ilegalización es jurídicamente viable al estar respaldado tanto por pruebas como por la Constitución. "Confiamos en que el Tribunal Constitucional tome las decisiones correctas de forma independiente y soberana", señalan.

En Alemania, únicamente el Gobierno federal o ambas cámaras del Parlamento poseen la facultad de solicitar la prohibición de un partido político. Sin embargo, la propuesta carece por el momento del respaldo necesario ante las serias reservas del conservador CDU/CSU, socio mayoritario en la coalición gubernamental, sobre esta vía.

El ministro del Interior, Alexander Dobrindt, ha defendido hasta ahora que hay que intentar ponerle un cordón sanitario a la AfD para impedir que gobierne en cualquier estado alemán, en lugar de prohibir a la formación en su totalidad.

La iniciativa tiene un trasfondo político ligado al abrumador auge de la AfD en el este de Alemania, donde lidera con holgura la intención de voto en varios estados federados del este, especialmente en Sajonia, que tiene previstas elecciones regionales en septiembre.

La Oficina Federal para la Protección de la Constitución (BfV) clasificó en 2025 a AfD como una "organización extremista de derechas" que persigue objetivos contrarios a la democracia tras realizar un informe de más de 1.000 páginas. Esta distinción se aplicaba antes solo a su presencia en Turingia, Sajonia y Sajonia-Anhalt.

Su objetivo, alegó, es "excluir a ciertos grupos de población de la participación equitativa en la sociedad, someterlos a un trato desigual e inconstitucional y, por consiguiente, asignarles un estatus legalmente devaluado".