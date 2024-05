El ministro de Defensa de Italia advierte a Israel de que está "sembrando un odio que afectará a sus hijos"

El ministro de Defensa de Italia, Guido Crosetto - Europa Press/Contacto/Cecilia Fabiano

MADRID, 27 May. (EUROPA PRESS) -

El ministro de Defensa de Italia, Guido Crosetto, ha reconocido este lunes tener la "impresión" de que la ofensiva militar de Israel sobre la Franja de Gaza está "sembrando un odio" que en el futuro "afectará a sus hijos y nietos", y ha incidido en la necesidad de "discernir" entre el Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás) y la población palestina.

"Una cosa es Hamás y otra el pueblo palestino. Tuvieron que discernir entre las dos cosas y tomar una decisión más valiente desde un punto de vista democrático", ha manifestado el ministro de Defensa italiano en declaraciones a la cadena de televisión Sky TG24.

Crosetto ha destacado que Israel "tenía que resolver el problema con Hamás" después de que la milicia palestina lanzara su ataque del 7 de octubre, en el que murieron casi 1.200 personas y otras 240 fueron secuestradas, si bien ha incidido en que "desde el primer día" Italia recalcó que el asunto "debía abordarse de otra manera".

De acuerdo con el ministro Crosetto, la población palestina está siendo "comprimida" e Israel no está teniendo en cuenta "las dramáticas dificultades y los derechos de hombres, mujeres y niños inocentes que no tienen nada que ver con Hamás". "Esto ya no es justificable", ha añadido.

"Todos los Estados coincidieron en que Israel tenía que detenerse en Rafá. No hemos sido escuchados y ahora miramos la situación con desesperación. (...) Cualquier elemento de mayor desestabilización en una zona que ya está al borde del abismo se vuelve relevante. No solo para esa zona específica, ya sea Rafá o Gaza, sino para todo Oriente Próximo", ha manifestado el encargado de la Defensa italiana.

En este contexto, Crosetto ha denunciado que la situación en la Franja de Gaza puede hacer que el conflicto se extienda a otros puntos de la región, como el caso de Líbano, donde además Italia cuenta con militares desplegados.

Tras los ataques de Hamás de comienzos de octubre, el Ejército de Israel puso en marcha una cruenta campaña militar en la Franja de Gaza centrada en las principales estructuras de la milicia palestina pero que, sin embargo, se cobra ya la vida de más de 36.000 personas, en su mayoría mujeres y niños.