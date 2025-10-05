El ministro de Economía beninés, Romuald Wadagni, elegido candidato del oficialismo a las presidenciales de 2026

MADRID 5 Oct. (EUROPA PRESS) -

El ministro de Economía y Finanzas de Benón, Romuald Wadagni, ha sido nominado formalmente por el partido del Gobierno del país africano como su candidato a las elecciones presidenciales de 2026 y elegido para intentar suceder a Patrice Talon tras una década en el poder.

Talon confirmó en el pasado verano que no tiene intención alguna de presentarse al que sería un tercer y anticonstitucional mandato y que dejará la Jefatura del Estado con las elecciones del año que viene.

El presidente saliente llegó al poder en 2016 y ha cimentado su mando aprovechando la relativa estabilidad económica en el país en combinación con, denuncia Amnistía Internacional, una ola de represión contra opositores reflejada en un nuevo código electoral para las elecciones del año que viene y recoge importantes "restricciones a la participación".

Gracias al respaldo de las principales fuerzas políticas cercanas al gobierno, Wadagni se perfila ahora como el favorito para impulsar el proyecto de continuidad y defender la trayectoria económica del país.

Durante su discurso de aceptación en la localidad de Parakou y acompañado de su compañera de fórmula, la actual vicepresidenta Mariam Chabi Talata, Wadagni ha insistido en dos convicciones fundamentales para sacar adelante al país, como son la "claridad de la visión de desarrollo y la importancia de la unidad nacional".

"Quiero ser el candidato de todos los benineses y estoy convencido de que los esfuerzos realizados durante los últimos nueve años permiten afrontar los retos futuros", ha asegurado en un discurso recogido por el diario beninés 'Le Nouvelle Tribune'.

Wadagani, por último, ha aprovechado para dirigir parte su discurso a la población juvenil del país, que es "la mayor riqueza y el futuro de este país"

"Cada joven beninés lleva dentro un inmenso potencial que aún no hemos despertado ni revelado plenamente. Mi ambición es la de transformar esta energía en oportunidades, estas oportunidades en éxito y estos éxitos en dignidad", ha remachado.