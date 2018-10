El ministro de Exteriores de Alemania asegura que buscará ayuda de la OTAN para mantener el INF

Publicado 23/10/2018 10:22:48 CET

BERLÍN, 23 Oct. (Reuters/EP) -

El ministro de Asuntos Exteriores de Alemania, Heiko Maas, ha asegurado este martes que su país buscará ayuda de la OTAN para mantener un tratado de armas nucleares entre Rusia y Estados Unidos y ha señalado que está preparado para tomar medidas para obligar a Moscú a que cumpla con el acuerdo.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha amenazado este lunes con incrementar el arsenal del país si Rusia no se ciñe al Tratado de Fuerzas Nucleares de Alcance Intermedio (INF), según ha informado la cadena de televisión CNN.

Maas ha afirmado a la cadena de diarios Funke Mediengruppe que Alemania lucharía con "todos los medios diplomáticos" para mantener vivo el acuerdo de 1987, que libró a Europa de misiles nucleares terrestres y ha recalcado que afectaba a los intereses existenciales europeos.

"Pondremos el asunto en lo alto de la agenda de la OTAN", ha afirmado. "Estamos listos para trabajar con Rusia para forzar su cumplimiento con el INF. No estamos listos para iniciar una nueva carrera de armamentos", ha añadido.

Rusia aseveró este lunes que estaba preparada para trabajar en abordar las quejas mutuas con la forma en la que se está implementando el tratado.

Maas ha asegurado que entendía la inquietud de Washington después de que Rusia no haya respondido a los informes de que violaban el tratado. "La frustración americana no es infundada, pero eso no debería resultar en confundir la hierba con la maleza. Eso sería un gran error", ha añadido.

Las palabras del magnate neoyorquino, que ha alertado de que las autoridades rusas no se están ciñendo a dicho tratado, buscan aumentar la presión, a su vez, sobre el Gobierno de China.

Trump ya había anunciado con anterioridad que Estados Unidos va "a terminar el acuerdo" por las violaciones "durante muchos años" del mismo por parte de Rusia. Moscú ha amenazado con tomar "medidas militares" en caso necesario si Washington cumple su amenaza y se retira del pacto.

Tal y como subrayó a principios de este mes la portavoz del Servicio diplomático europeo, Maja Kocijancic, el INF contribuyó "al fin de la Guerra Fría en Europa y a poner fin a la carrera armamentística nuclear" y constituye "una de las piedras angulares de la arquitectura de seguridad europea" y "es crucial para la seguridad de Europa y mundial".

Los países de la OTAN volvieron a instar a Rusia a principios de octubre a cumplir con el tratado y aclarar sus preocupaciones por su nuevo misil 9M729.

El secretario general aliado, Jens Stoltenberg, avisó el pasado 3 de octubre que mientras Rusia no dé explicaciones sobre su nuevo sistema de misiles "la evaluación más plausible es que esto es una violación del Tratado".