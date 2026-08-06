El ministro de Exteriores de Argentina insta a la vicepresidenta a apartarse tras sus declaraciones sobre Milei

Archivo - El ministro de Exteriores de Argentina, Pablo Quirno, en una imagen de archivo - Europa Press/Contacto/luxiao¡tawola - Archivo

MADRID 6 Ago. (EUROPA PRESS) -

El responsable de la cartera de Exteriores en Argentina, Pablo Quirno, ha tachado de "muy desafortunadas" las palabras que profirió la vicepresidenta Victoria Villarruel sobre la salud mental del presidente del país, Javier Milei, al tiempo que la ha llamado a dar un paso al lado en lugar de "obstaculizar".

"Si piensa que el presidente está en esa condición, que además de ser un comentario pseudogolpista, porque dice que el presidente no tiene las capacidades mentales para dirigir un país, que se corra", ha considerado el alto funcionario en una entrevista con el canal A24.

Concretamente, Quirno hace referencia a una respuesta que hizo Villarruel en redes sociales a otros usuarios de 'X', antes Twitter, en la que manifestaba que le "preocupa profundamente" que el inquilino de la Casa Rosada "replique insensateces e inventos".

"Tengo genuina preocupación por su estado y por las persecuciones imaginarias que replica en Argentina y el exterior", escribió la vicepresidenta.

De este modo, interrogado por tales palabras, el ministro de Exteriores ha abogado por que la jerarca "dé un paso al costado" si piensa de esa manera en la medida en que, ha señalado, "no es procedente hablar de un presidente" en esos términos.

"Es sabido que desde el principio del Gobierno ha tratado de generar desestabilización", ha subrayado el ministro Quirno en la referida entrevista en la cual ha sostenido que Villarruel hace "este tipo de comentarios constantemente".