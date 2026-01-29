El ministro de Exteriores de Irán viaja a Turquía en plena tensión por las amenazas de ataque de EEUU

El ministro de Exteriores iraní, Abbas Aragchi, en un encuentro con su homólogo iraquí en Teherán. - Europa Press/Contacto/Iranian Foreign Ministry

Irán ha anunciado que su ministro de Exteriores, Abbas Araqchi, viajará este viernes a Turquía para reunirse con su homólogo turco, Hakan Fidan, en plenas tensiones regionales por las amenazas de Estados Unidos de atacar a la República Islámica.

El portavoz del Ministerio de Exteriores ha confirmado la visita de Araqchi a Turquía, que ha encuadrado en el marco del "fortalecimiento continuo de las relaciones con los países vecinos". "Viajará el viernes a Turquía para una visita oficial. La República Islámica de Irán está decidida a fortalecer continuamente sus relaciones con los países vecinos, basándose en la política de buena vecindad y en intereses comunes", ha señalado en un mensaje en redes sociales.

Este contacto se enmarca en las conversaciones de Teherán con países de la región en plenas tensiones con Washington por un posible ataque contra Irán, toda vez las autoridades estadounidenses han señalado que Teherán está "más débil que nunca".

Precisamente Fidan ha hecho un llamamiento en las últimas horas para frenar cualquier ofensiva, calificando de "error" un nuevo ataque contra Irán tras las amenazas de Estados Unidos en pleno despliegue de medios navales en la zona de Oriente Próximo.

"Es un error volver a iniciar la guerra", señaló el ministro de Exteriores turco en una entrevista a la cadena qatarí Al Yazira en la que pide que Washington y Teherán resuelvan por la vía diplomática y de forma gradual la escalada de tensiones.