El ministro de Exteriores iraní acusa a Israel de "ecocidio" por sus ataques contra depósitos de crudo

Humo sobre Teherán tras ataques contra la capital de Irán en la ofensiva de EEUU e Israel - Europa Press/Contacto/Shadati

MADRID 16 Mar. (EUROPA PRESS) -

El ministro de Exteriores de Irán, Abbas Araqchi, ha acusado este lunes a Israel de "ecocidio" en una nueva condena por sus bombardeos contra depósitos de combustible que han ocasionado en los últimos días la aparición de nubes negras en la capital del país centroasiático, lo que ha llevado a las autoridades iraníes y también a la Organización Mundial de la Salud (OMS) a alertar sobre los riesgos para la salud que puede tener la lluvia ácida, derivadas de ellas.

"Los bombardeos israelíes contra depósitos de combustible en Teherán violan el Derecho Internacional y constituyen un ecocidio", ha subrayado el jefe de la diplomacia iraní en una publicación en redes sociales en la que ha reclamado que "Israel debe ser castigado por sus crímenes de guerra".

Al hilo, Araqchi ha destacado que los residentes de la capital "se enfrentan a daños a largo plazo en su salud y bienestar". "La contaminación del suelo y del agua subterránea podría tener repercusiones generacionales", ha aseverado, incidiendo en la denuncia realizada por el embajador iraní ante Naciones Unidas, Amir Saíd Iravani, el pasado martes, cuando pidió al organismo internacional "la condena de actos destructivos para el medioambiente y la exigencia de responsabilidades a los responsables de este manifiesto crimen ambiental".

La OMS, a su vez, alertó de los riesgos para la salud que puede tener la lluvia ácida ocasionada por las citadas nubes negras, refrendando la alerta sanitaria emitida por las autoridades iraníes y su petición a los ciudadanos de permanecer dentro de sus casas para protegerse de la contaminación.